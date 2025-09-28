Naši Portali
INTERVJU: DAVID VLAJČIĆ

Moja je politička sudbina vezana za sudbinu svinjogojaca i ostalih poljoprivrednika

Autor
Iva Boban Valečić
28.09.2025.
u 20:33

Kad se virus ne bi obuzdao, Hrvatska bi preko noći praktički ostala bez svinjogojstva jer 1,5% subjekata drži 67% svinja. Činimo apsolutno sve da se taj scenarij ne dogodi, rekao je ministar poljoprivrede

Otkako je stupio na ministarsku dužnost, David Vlajčić suočava se s jednom za drugom pošasti među životinjama. Za Večernjakovu Nedjelju priznaje da sada bolje razumije svoju prethodnicu Mariju Vučković i najavljuje sljedeće poteze u borbi protiv afričke svinjske kuge.

Kako je moguće da nam se ASK vratio unatoč svim mjerama propisanima 2023.?

Ključne riječi
Afrička svinjska kuga ministar poljoprivrede David Vlajčić

