Moja je politička sudbina vezana za sudbinu svinjogojaca i ostalih poljoprivrednika

VJEČNO NASMIJANI MLADIĆ

Napustio je lagodan život u Zagrebu i otišao u Vukovar. Ovako je odbrusio Šljivančaninu koji je Hrvate zvao na predaju

Ovo je film o njegovoj odluci da krajem rujna '91. napusti udobnost života u Zagrebu i dobar posao u Esplanadi i ode u Vukovar. Nikad se nije tukao ni svađao, ali u najtežim ratnim okolnostima, na Sajmištu, bio je među najhrabrijima – opisuje ga scenarist i producent Dominik Galić