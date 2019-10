Kandidati u drugom planu: Mogu li bez jake stranke skupiti 10.000 potpisa

Broj potencijalnih kandidata koji bi htjeli na Pantovčak raste iz dan u dan. Štoviše, svjedočimo pravoj najezdi raznoraznih pojedinaca koji su odlučili predsjedničke izbore iskoristiti za vlastitih pet minuta slave. Zadnja je pohod na Pantovčak najavila starleta Ava Karabatić, i to putem Instagrama na kojem je otkrila i da će se u kampanji zalagati za ulazak u Schengen, zabranu pobačaja nakon šestog tjedna trudnoće, da će se boriti protiv korupcije i za domoljublje... Nešto ranije ambiciju je iskazao i Šibenčanin Ivan Rude, odvjetnik i stečajni upravitelj koji se za tu funkciju kandidirao i prije pet godina, međutim nije uspio skupiti ni potrebne potpise.

Nimalo lagan zadatak

A taj “sitan problemčić” vezan za deset tisuća potrebnih potpisa za kandidaturu mogao bi iz igre izbaciti mnoge potencijalne kandidate koji su najavili u javnosti svoje kandidature za predsjednika države. Jer, iako nekima možda taj broj na prvu i ne djeluje nedostižno, prikupiti deset tisuća potpisa nije nimalo lagan zadatak. Pogotovo ako potencijalni kandidat iza sebe nema političku stranku koja ga podržava. A takvih je kandidata najviše. Aktualnu predsjednicu podupire HDZ i to je jedina stanka koja joj je dala potporu i koja će za nju potpise prikupiti bez imalo problema.

Štoviše, vjerojatno će se broj potpisa uspoređivati s brojem potpisa koje joj je HDZ prikupio prije pet godina. Tada su ih HDZ-ovci za svoju kandidatkinju prikupili čak 328.683 i na svojim su se stranicama hvalili da je to najveći broj potpisa koji je ijedan hrvatski kandidat za predsjednika predao u povijesti. Desnica i dio desnog centra okupili su se oko Miroslava Škore, a više-manje cijela ljevica stala je iza Zorana Milanovića. Nakon SDP-a, HSS-a, Laburista, PGS-a, Reformista i IDS-a Milanoviću je potporu proteklog vikenda odlučila dati i stranka GLAS. To je posebno zanimljivo zato što je do prije samo tjedan dana GLAS ozbiljno razmišljao poduprijeti u kandidaturi Daliju Orešković, predsjednicu stranke Start, a što bi, predviđalo se, bio prvi korak pred zajednički izlazak i na parlamentarne izbore. Sada kada je ostala bez potpore GLAS-a, i Daliji Orešković potrebni bi potpisi mogli predstavljati poteškoće.

Neće biti lako potpise skupiti ni bivšem Mostovu ministru unutarnjih poslova Vlahi Orepiću, ali ni bivšem Mostovu ministru gospodarstva Tomislavu Paneniću koji također iza sebe nemaju stranačku infrastrukturu. U sličnoj je poziciji i novopečeni Milan Bandić, odnosno redatelj koji se donedavno zvao Dario Juričan, kao i diplomat i potpredsjednik Vlade u Račanovoj vladi Ante Simonić. Prikupljanje potpisa jednostavnije bi moglo biti za Katarinu Peović koja iza sebe ima Radničku frontu i za Dejana Kovača kojemu će taj posao obaviti HSLS koji ga podupire. A bit će zanimljivo vidjeti i kako će, zbog raspada Živog zida, proći Ivan Pernar koji je osnovao Stranku Ivana Pernara.

Samo veliki gradovi

Naravno, nedostatak organizacija, tj. infrastrukture, odnosno ljudi na terenu, a što daje stranka, može se nadomjestiti novcem. Svaki potencijalni kandidat može unajmiti volontere i štandove te tako pokušati prikupiti potpise. No sve to, kažu iskusni stranački ljudi s terena, otežava postupak. Možda, kaže naš izvor koji je i sam mnogo puta organizirao prikupljanje potpisa, taj cijeli postupak djeluje jednostavno, ali to je, nastavlja, mukotrpan posao. Strankama je, kaže, lakše, one angažiraju po tisuću ljudi u cijeloj državi. Kada toga nema, onda potencijalni kandidati idu na prikupljanje potpisa u velikim gradovima, na lokacijama na kojima i svi ostali prikupljaju, što također cijeli postupak ne čini nimalo laganim. Pogotovo kada se zna da se potpisi prikupljaju isključivo na obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo za te izbore, da kandidaturu potpisom mogu podržati svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina i da svaki birač potpis može dati samo jednom kandidatu te da kandidati za prikupljanje imaju dvanaest dana.

– Svi potencijalni kandidati bez stranke mogli bi imati problema u prikupljanju potpisa. Lako i bez poteškoća skupiti potpise bit će samo aktualnoj predsjednici, Milanoviću, Škori i Mislavu Kolakušiću te, naravno, Anti Đapiću kojemu će u tome pomoći HDZ incognito, samo da bi naštetio Miroslavu Škori – smatra Žarko Puhovski.