Protukandidati i analitičari o govoru predsjednice: Ispod očekivanog, nedovoljno, razočaravajuće...

Ispod očekivanog, razočaravajuće, nedovoljno... tako ukratko glase najčešći komentari oporbenjaka te političkih analitičara nakon današnje objave kandidature predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Pritom joj najviše zamjeraju manjak jasnih poruka, izostanak konkretnog programa te umjetni govor, dok je s druge strane njezini pristaše brane te ističu da je pokazala entuzijazam. Reakcije su očekivano podijeljene, a nisu se stišavale tijekom cijelog dana.

Što se čekalo?

– Očekivao sam puno više. Predsjednica je odgađala objavljivanje kandidature i svi smo mislili da će se dobro pripremiti, no nije čak sasvim uspjela u svom obećanju da će kandidaturu objaviti jednog lijepog sunčanog dana s obzirom na to da je većinu vremena bilo oblačno – govori politički analitičar Slaven Letica te dodaje kako je očekivao da će Grabar-Kitarović u prvih nekoliko minuta govora rezimirati svoj dosadašnji rad, a da će ostatak vremena iskoristiti da pokaže koja je njezina daljnja vizija djelovanja.

– Najveća besmislica koju je rekla jest da je ušla u prvi mandat s vjerom da Hrvatska može dati veliki doprinos Europskoj uniji, što ne bi trebao biti zadatak jedne države, već sasvim suprotno – ističe Letica, dok je za političkog analitičara Žarka Puhovskog umjesto toga što predsjednica jest rekla značajnije ono što nije rekla, a on smatra da je izostavila puno toga.

VIDEO Predsjednica objavila kandidaturu za još jedan predsjednički mandat

– Nije govorila o hrvatskim institucijama ni o Europskoj uniji, nije se dotakla vanjske politike, a osim što je spomenula Andreja Plenkovića, nije govorila ni o HDZ-u. Nadalje, uopće se nije dotaknula tema kao što su ljudska prava, prava manjina, odnosi sa susjedima… – ističe Puhovski koji smatra da je predsjednica u potpunosti izbjegavala spomenuti bilo što negativno, što nije dobra poruka.

– Ipak je jedan mandat iza nje, trebala je priznati da nije uspjela ostvariti sve što je obećala i trebala je iskoristiti priliku da objasni koji je razlog. Mogla je reći da se ipak ne mogu svi problemi riješiti s Pantovčaka, da za neke stvari treba više vremena… – kaže Puhovski koji dodaje kako je predsjednica javnost trebala obavijestiti i zašto se toliko dugo čekalo na objavu njezine kandidature. No ono što najviše u cijeloj priči nedostaje jest – konkretan program.

– U tom je aspektu ona sličnija Zoranu Milanoviću koji je uštedio na programu tako što je u prvi plan istaknuo svoj karakter. Miroslav Škoro se kao pravi amater u politici jedini ozbiljno pripremio i predstavio program iako smatram da nije dobar – zaključuje Puhovski. No što onda Kolinda Grabar-Kitarović u svom govoru jest rekla?

– Zapravo je ponavljala ono što je već govorila zadnjih mjesec dana. To su sve općeniti pojmovi poput ljubavi, vjere, patriotizma… – ističe Puhovski koji smatra kako je i slogan “Zato što vjerujem u Hrvatsku” pomalo nespretan.

– U govoru je nekoliko puta pomiješala vjeru u Hrvatsku s vjerom u religijskom smislu, a za predsjednicu nije preporučljivo da se stavlja u red radikalnih vjernika – zaključuje Puhovski. I dok su analitičari detaljno analizirali govor Kolinde Grabar-Kitarović, njezini protukandidati koji su već objavili kandidaturu nisu bili pretjerano zainteresirani za komentiranje.

VIDEO Pogledajte cijeli govor predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović

Neće joj naštetiti

– Kolinda Grabar-Kitarović zna nabiflati tekst s uputama za blagi smiješak, ali ne zna progovarati o gorućim temama i problemima koji muče naše građane. Slušanje govora u kojem su u potpunosti prešućeni glavni razlozi demografskog sloma i egzodusa naših državljana izaziva tešku nelagodu. Naše ljude je potjerala nepravda u sustavu i korupcija, a na to se Kolinda Grabar-Kitarović nije osvrnula ni jednom jedinom riječju, što ne čudi s obzirom na to da je kandidatkinja HDZ-a. Ali onda je pošteno reći da su njezine riječi kako je demografsko pitanje – pitanje svih pitanja veliko licemjerje. Da, potaknula je mlade na uključivanje u politiku, ali u Njemačkoj i u drugim državama u koje naši mladi ljudi mahom bježe. Još teže se može shvatiti spominjanje reforme pravosuđa. S obzirom na to da je za vrijeme svog mandata podrivala državna tijela i institucije te kršila ustavna načela i zakone, Kolinda Grabar-Kitarović nema moralni autoritet da na to uopće pomišlja. Njezin je mandat obilježila nezakonita smjena šefa tajne službe, uskraćivanje informacija javnosti i državnim tijelima o putovanju u SAD te o odnosu s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, kao i suspektna pomilovanja – rekla je Dalija Orešković, dok Miroslav Škoro nije dao izjavu uopće.

Da je veća vijest od objave kandidature Kolinde Grabar-Kitarović činjenica da je jučer bila srijeda, još je početkom tjedna komentirao SDP-ov Zoran Milanović. Nešto je rječitiji bio njegov kolega iz stranke Gordan Maras.

– Izbori moraju biti referendum jesu li građani zadovoljni Hrvatskom i kako danas živimo – rekao je Maras, dok je sasvim suprotnog mišljenja HDZ-ov Branko Bačić koji kaže kako stranka Kolindi Grabar-Kitarović daje punu potporu za kandidaturu.

– Iz njezina nastupa posebno sam prepoznao entuzijazam, želju, volju, sposobnost i odgovornost za još jedan mandat – rekao je Bačić te zaključio da Hrvatska nikada nije imala bolji međunarodni ugled i poziciju u EU i svijetu nego što je to slučaj za vrijeme njezina mandata.

Da se Hrvatska već jasno polarizirala na “mi” i “oni”, kaže analitičar Slaven Letica koji stoga smatra da nešto slabiji govor na objavi kandidature ipak neće negativno utjecati na rejting Kolinde Grabar-Kitarović.

– Činjenica je da je ona dosta površno pristupila objavi kandidature te da je razočarala veći dio javnosti, no mislim da nije izgubila potporu među svojim pristašama koji su sigurni da će njoj dati glas – zaključuje Letica.