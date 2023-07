Moglo bi biti burno: Zagrebački SDP-ovci potpisima izborili sjednicu Gradskog odbora

Posljedice odbijanja Možemo! da na parlamentarne izbore izađe u koaliciji sa SDP-om ozbiljno tresu zagrebački SDP. Dio članova Gradskog odbora SDP-a, točnije njih 11, predalo je još 11. srpnja v. d. predsjedniku organizacije Branku Kolariću zahtjev za sazivanje sjednice Odbora na kojoj bi se raspravilo stanje u organizaciji, ali i odlučilo o koracima koje stranka planira nakon što je pokušaj saveza s Možemo! neslavno propao. Kako su nam objasnili neki od potpisnika zahtjeva, ali drugi članovi zagrebačkog SDP-a, do inicijative prikupljanja potpisa došlo je jer je Branko Kolarić odugovlačio precizirati kada točno planira sazvati sjednicu. Štoviše, prema porukama koje su neki članovi razmjenjivali s Kolarićem bilo je jasno kako od sjednice Gradskog odbora nije trebalo biti ništa prije jeseni.

To su mnogi smatrali neprihvatljivim. Zašto aktualno vodstvo zagrebačkog SDP-a nije smatralo da članovi Gradskog odbora zaslužuju raspraviti o "košarici" Možemo! ubrzo nakon što se ona i dogodila, a posebice nakon što se mjesecima ranije od njih tražilo da se suzdržavaju od bilo kakvih kritika i napada na tu stranku i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, gajeći nadu da će na kraju s njima pristati ići na izbore, može se nagađati.

VEZANI ČLANCI

No teško je ne primijetiti da su u SDP-u bez problema danima ignorirali vlastite članove i njihove zahtjeve za razgovor baš u trenutku kada su iz nacionalnog SDP-a s pravom kritizirali vladajuće jer nisu željeli udovoljiti njihovu zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Na kraju je prije neki dan, očito pod pritiskom, v. d. predsjednika zagrebačke organizacije Branko Kolarić sjednicu i sazvao. Kako neslužbeno doznajemo, ona bi se trebala održati 20. kolovoza, a iz činjenice da na nju dolazi i predsjednik stranke Peđa Grbin jasno je da vrh stranke nezadovoljstvo u zagrebačkom SDP-u počeo shvaćati ozbiljno.

Sjednica bi mogla biti poprilično burna s obzirom na to da je za očekivati da se na njoj otvori niz pitanja koja trenutačno nemaju odgovora. Od pitanja kako je došlo do odbijanja Možemo! i što bi stranka sada trebala raditi po tom pitanju, odnosno u kakvom odnosu ostati s Možemo! u Gradu Zagrebu. Bit će to prilika i da se razgovara o novoj reviziji sporazuma s Možemo! s obzirom na to da se bliži i pola godine otkako je novi sporazum i potpisan, a nema sumnje da će se raspravljati i o tome kako bi se Klub SDP-a u Skupštini ubuduće trebao postavljati u odnosu na većeg partnera. Nije isključeno da će dio članova Gradskog odbora zatražiti i što skorije održavanje unutarstranačkih izbora na kojima bi se trebalo izabrati novo vodstvo zagrebačkog SDP-a s obzirom na to da se to nije napravilo nakon što je bivši šef organizacije Viktor Gotovac izbačen iz stranke. Nije tajna da nove izbore žele i zagovaraju ne samo brojni članovi zagrebačkog SDP-a nego i neki članovi Predsjedništva SDP-a poput potpredsjednika stanke Siniše Hajdaša Dončića koji je to izjavio i na Večernji TV-u .

VIDEO Bernardić o spornoj nabavi podzemnih spremnika