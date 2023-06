Siniša Hajdaš Dončić o neuspjeloj koaliciji: Klisović bi do kraja godine trebao dati ostavku u Zagrebačkoj skupštini

Ovoga četvrtka u Političkom intervjuu tjedna gostovao je Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik SDP-a, povodom neuspjelih dogovora o preizbornoj koaliciji SDP-a i Možemo!. Hajdaš Dončić je između ostaloga rekao kako smatra da bi Joško Klisović do kraja godine trebao dati ostavku na mjesto šefa Zagrebacke skupštine.

Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

Kako komentirate odluku da Možemo! izlazi samostalno na izbore?

Lakše bi bilo da se formirao predizborni blok jer sustav u Hrvatskoj stimulira prvu listu. Po nekim našim analizama, mogli smo biti u plusu čak 12 zastupnika. Njihove analize ne razumijem baš. Ako idemo po matematici i imamo skupa vrijedimo 25 zastupnika, njihova analiza je govorila 23. Ali ja opet govorim, to je bez kampanje koja je mogla narasti i do 27.

POVEZANI ČLANCI:

Zašto su donijeli takvu odluku?

Mislim da su išli putem svojih pragmatičnih razloga, a to je da Možemo! grade kao alternativu u Hrvatskoj. Mislim da su procijenili da im je bitnija platforma Možemo! nego Hrvatska. Sandra Benčić je u izjavi pričala da želi da se SDP ojača, ali da će motivirati veći broj birača ako izađu samostalno. Ja bih htio da je to tako, ali sam malo skeptičan jer izborni trendovi govore da broj birača koji izlaze pada. To je bila neka naša analiza, ali oni su izabrali svoj put.

Može li HDZ već proglasiti pobjedu?

Apsolutno ne. HDZ ne može dobiti apsolutnu većinu u Saboru, a pitanje je s kime može sastaviti većinu. Moramo biti iskreno, mi smo očekivali da ćemo ići s Možemo, ali ipak nismo naivci. Mi smo kao SDP u aktivnoj predkampanji od siječnja. Mi ćemo i dalje imati zajedničke konferencije. Iako su nam konkurent, ipak su nam prirodni saveznici. Nije dobro napadati potencijalne partnere. SDP-u je politička meta Plenković, nije Možemo!.

>> VIDEO Možemo dao košaricu SDP-u: Na izbore idu samostalno

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Je li zavladala panika u SDP-u?

Panika nije zavladala jer imamo scenarij A i B. Sad idemo definitivno samostalno, uz možda neke pojedince. Ranije smo smatrali odgovornost i uvijek smo gledali što je dobro za Hrvatsku. Mi smo uvijek saborske fotelje nerazumno prepuštali drugim političkim opcijama koje nisu toliko vrijedile, ali smo smatrali da možemo zbog sinergije postići bolji rezultat.

Sandra Benčić kaže da su bili izrazito fer prema vama jer su godinu dana pred izbore donijeli tu odluku. Godinu dana ta vaša odluka traje, od kolovoza prošle godine. U međuvremenu ste izbacili Gotovca jer je donesena odluka o raskidu odnosa s Možemo! u Zagrebu. Mislite li da su vas zavlačili godinu dana?

Moglo se ranije, ali se nije baš puno toga promijenilo u SDP-u. Mi ionako već provodimo kampanje. Znali su da se neće to dogoditi, jedino nije bilo fer što to nisu ranije iskomunicirali.