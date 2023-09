Mnogi Zaprešićani aktivirali e-osobne, zanimao ih i pristup zemljišnim knjigama

Dugački redovi formirali su se u subotu ujutro na zaprešićkoj tržnici. U redu se čekalo za meso, povrće i svježa peciva, ali i ispred info pultova i digitalnih ureda Večernjeg lista i partnera koji su u Tržnoj ulici, pokraj ulaza na plac, građane educirali o uslugama koje nudi projekt "Digitalna Hrvatska".

Projekt je pokrenut 2019. kako bi se potaknula digitalna pismenost, otkrile sve dobrobiti digitalizacije te pružila znanja koja će građanima olakšati digitalizaciju. U tijeku je peta i posljednja godina, nakon Zaprešića, "Digitalna Hrvatska" putuje u Pulu, gdje će se predstaviti u utorak, te Osijek, gdje će 19. rujna njezina misija biti dovršena.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Jednostavno i pregledno

Kroz digitalne urede i info pultove stanovnici Zaprešića u subotu su dobili priliku doznati kako im digitalizacija može pomoći u svakodnevnom životu, a među prvima "Digitalnu Hrvatsku" posjetio je zamjenik gradonačelnika Zaprešića Alan Labus.

– Drago mi je da smo predstavili ovaj vrijedan projekt u koji se Hrvatska uključila u kontekstu četiri glavne europske mantre: digitalno, zeleno, održivo i pametno. Naši sugrađani danas su ovdje mogli aktivirati svoju digitalnu e-iskaznicu, što sam i ja učinio – kazao je Labus te dodao kako je u Zaprešiću u tijeku izgradnja mreže širokopojasnog interneta vrijedna 10 milijuna eura. To će svima koji ga nemaju omogućiti brzi internet.

– Važno je pripomenuti da naše veleučilište Baltazar kreće potpuno u online obliku kao prvo visokoškolsko učilište na tragu dobrih europskih praksi – najavio je on. Pozitivna iskustva koja su stekli zahvaljujući "Digitalnoj Hrvatskoj" dijele i stanovnici Zaprešića.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

– Projekt je vrlo zanimljiv, treba biti još više ovakvih akcija, osobito za stariju populaciju. Većinu usluga već imam aktiviranu, no danas sam se upoznao s nekim uslugama Ministarstva pravosuđa i uprave za koje nisam znao – kazao je Miroslav.

Najnovije usluge Ministarstva pravosuđa zainteresiranima je predstavila Ivana Čukman-Batinić iz Sektora za digitalizaciju pravosuđa i javne uprave i e-usluge pravosuđa.

– Najnovija naša usluga je e-komunikacija. Ona omogućava komunikaciju sa sudom digitalnim putem, što znači da se više ne moraju slati dopisi, već se status predmeta može vidjeti digitalno, a dokumentacija slati elektroničkim putem. Na uslugu se prijavljujete kroz sustav e-građanin jednom od vjerodajnica. Nakon prijave, u pretincu se mogu vidjeti svi podnesci ako su građani uključeni u neke predmete, sud im šalje dopise e-komunikacijom, nema više potpisivanja, sve je automatski. Na "Mojim predmetima" mogu se vidjeti svi predmeti u kojima ste u postupku, kao i svi detalji, primjerice na kojem ste sudu, tko je sudac, koja referada, kada su ročišta, koje su sve stranke u postupku, te preuzeti sve dokumente vezane uz njega – objašnjava. Interesom građana itekako je zadovoljna.

– Često pitaju kako doći do uvjerenja o tome da se nad njima ne vodi kazneni postupak, što mnogima treba kada se prijavljuju za posao. Nakon slanja zahtjeva, uvjerenje stiže na mail za nekoliko minuta. Mnogi pitaju i za sudski registar, uslugu koja je nešto starija – dodaje. A najveći je interes, ističe, za uvid u zemljišne knjige.

– Spojili smo stranice sa zemljišnim knjigama s katastrom pa su pregledne i jednostavne za korištenje. Ako se odlučuju za gradnju, može se vidjeti infrastruktura na nekoj zemlji, ne samo vlasništvo već i podaci o strujnim i plinskim vodovima i drugim stavkama. Samo se označi zemljište koje ih zanima i dostupni su podaci od zemljišnog lista do katastra energetske i druge infrastrukture. Sve je javno dostupno, ne treba prijava, osim ako vam treba za službeni izvadak za neku česticu, no to možete kroz sustav e-građanin – navodi I. Čukman-Batinić. Kako bi vam usluge Ministarstva bile dostupne, najprije je potrebno aktivirati elektroničku osobnu iskaznicu, što su uz dogradonačelnika u subotu učinili i deseci Zaprešićana. U digitalnom uredu Ministarstva unutarnjih poslova mogli su dobiti PIN potreban za aktivaciju, dok su im zaposlenice Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD) pomogle pri aktivaciji mobilne aplikacije Certilia.

– Svaki građanin u novčaniku ima osobnu iskaznicu koja sadrži identifikacijski i potpisni certifikat koji može koristiti u digitalnom svijetu. Aktivacijom digitalne osobne možete pristupiti sustavu e-građanin pa umjesto da obilazite šaltere i gubite vrijeme, sve možete riješiti s nekoliko klikova. Trenutačno su dostupne 104 usluge, dok potpisnim certifikatom možete potpisivati zahtjeve i ne morate više printati papire i vlastoručno potpisivati – ističe Adela Jelinek Bišćan, direktorica sektora za poslovne rezultate i procese u AKD-u. Zaposlenice AKD-a predstavile su i aplikaciju Certilia koja se smatra prekretnicom digitalnog identiteta i legalnog, punopravnog elektroničnog potpisivanja dokumenata. Putem te potpisne platforme mogu se potpisivati dokumenti online gdje god da se nalazite. Ukratko, ona pomaže u rješavanju birokracije online putem, omogućuje produljenje putovnice, prijavu novorođenčeta, izdavanje vozačke dozvole i više od 100 drugih usluga koje nudi sustav e-građanin, a potrebna Vam je samo e-Osobna.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

– Pozivamo mlade korisnike da aktiviraju e-osobnu i skinu aplikaciju Certilia jer će u iduća dva mjeseca moći u sustav spustiti svoju studentsku iskaznicu, odnosno iksicu, pa će putem mobitela moći obavljati sve kao i s karticom – najavljuje. Akcijama poput "Digitalne Hrvatske" građane treba kontinuirano educirati jer mnogi još imaju nedoumice i strah od, primjerice, krađe podataka, dodaje.

– Uz osobni pristup lakše im je prihvatiti što digitalizacija znači i koje su joj dobrobiti. Dosad je Certiliju aktiviralo više od 120.000 ljudi, svakim danom sve ih je više. Sada je Hrvatska u digitalizaciji na zavidnom nivou. Sportskim rječnikom, tu smo u špici napada, usluge su nam izvrsne, Certilia je jedna od najboljih aplikacija na najvišoj razini sigurnosti izlistana na europskoj trusted listi, a besplatna je – govori. Ivana Gereci, tajnica kabineta Središnjega državnog ureda za razvoj digitalnog društva (SDURDD), također je zadovoljna postignutim u pet godina projekta "Digitalna Hrvatska".

Foto: Marko Prpić/Pixsell

– Naš je ured sretan što je partner u ovakvom projektu jer ljudi na licu mjesta mogu aktivirati e-osobnu, koja je, što mnogi ne znaju, ujedno i zdravstvena iskaznica. Ljudi digitalnu transformaciju doživljavaju kao nešto imaginarno, što se njih ne tiče, no ovako shvate da ona kreće od njih i njima je namijenjena. Akcija je dokaz da su ljudi zainteresirani i sada se vidi koliko jer je red za aktivaciju golem, kao i interes za portal e-građani – ističe.

Kviz s vrijednim nagradama

Posebno je veseli to što na nagradnom kvizu koji provodi njezin ured shvate koliko zapravo znaju o digitalizaciji. Na tabletu zavrte digitalno kolo sreće, a zatim se okušaju u kvizu od 8 pitanja čija je težina usklađena s vrijednošću nagrade koju im je kolo sreće dodijelilo. U svakom će gradu posjetitelji imati priliku osvojiti mobitel Huawei nova 8i, Atlantic poklon-paket te ruksak, vanjski punjač kapaciteta 10000 mAh i touch kemijsku olovku s USB memorijskim stickom od 8 gigabajta. Partner u projektu je i A1 Hrvatska koji nastavlja s ubrzanom izgradnjom najveće gigabitne fiksne mreže u Hrvatskoj.

– A1 Hrvatska aktivno je sudjelovala u izradi svih nacionalnih strateških dokumenata koji definiraju ambiciozne ciljeve u dijelu digitalizacije sukladno EU digitalnoj dekadi i kompasu te je upoznata s važnosti digitalizacije kao vitalne osovine razvoja gospodarstva i društva u Hrvatskoj. A1 je pouzdan partner kako javnom tako i privatnom sektoru u procesu digitalizacije te osigurava sve što treba za uspješno digitalno poslovanje, od osiguranja gigabitnog društva u RH putem kvalitetne i sigurne mobilne i fiksne mreže, ICT i usluga najmodernijeg podatkovnog centra do smart, odnosno IoT usluga. Doveli smo gigabitni fiksni priključak u 711 tisuća kućanstava, više od svih drugih operatora.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Do kraja godine bit će dostupan u njih 800 tisuća te smo na dobrom putu da 2025. premašimo milijun hrvatskih kućanstava s gigabitnim internetom. Tada će dvije trećine kućanstava imati najmoderniji fiksni priključak, a ostatak će biti pokriven mobilnom 5G mrežom. Proces digitalizacije povezan je i s ostvarenjem održivih okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva, a u tom dijelu A1 ulaže u obnovljive izvore energije te modernizira infrastrukturu – kazala je Martina Dragičević, direktorica regulatornih poslova i fondova EU u A1 Hrvatska. Partneri na projektu su i Hrvatska gospodarska komora, Ericsson Nikola Tesla, APIS IT (Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama) i Fina.