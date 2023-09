Projekt Digitalna Hrvatska u Bjelovaru predstavio elektroničke usluge pravosuđa

U središtu Bjelovara predstavljen je projekt Digitalna Hrvatska, a sve kako bi se digitalizacija približila građanima, potaknula digitalna pismenost i otkrile sve dobrobiti digitalizacije te pružila znanja koja će građanima olakšati digitalizaciju.

Ovo je peta godina projekta, a donosi najnovije aktualnosti digitalnog doba i nastavak stručnog praćenja digitalnih sfera poput e-bankarstva, financijske pismenosti i digitalnog poslovanja. Kako bi educirao građane i upoznao ih sa svim mogućnostima implementacije novih tehnologija, Večernji list u suradnji s partnerima krenuo je na digitalnu putujuću turneju u odabrane hrvatske gradove u kojima će pokazati kako iskoristiti sve prednosti najnovije digitalne tehnologije. Nakon što smo u ljetnoj sezoni projekta obišli Veliku Goricu, Koprivnicu, Šibenik, Karlovac i Gospić, u novom jesenskom ciklusu Digitalna Hrvatska došla je u Bjelovar, a nakon toga ide u Zaprešić, Pulu i Osijek. Partneri na projektu su PPD, Ministarstvo pravosuđa i uprave, AKD sa svojim brendom Certilia, APIS IT, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Fina, HGK, A1 i Ericsson Nikola Tesla.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Puno pitanja

Silvije Šeremet iz Ministarstva pravosuđa i uprave bio je jedan od prisutnih partnera na edukaciji u Bjelovaru te je prezentirao elektroničke usluge pravosuđa, a reakcije građana su fantastične.

– Ljudi su malo sramežljivi u početku, ali poslije se opuste, pitaju nas za usluge. Puno ljudi nema aktiviranu novu osobnu iskaznicu i bez certifikata ne može pristupiti i koristiti uslugu pa tu nastojimo pomoći. Pratimo i razne statistike, brojevi rastu, ljudi sve više koriste elektroničke usluge jer im je sve na raspolaganju. Ne moraju nikamo ići, čekati u redu, ništa se ne mora plaćati i to su prednosti koje ističemo tijekom ovih prezentacija na koje ljudi najbolje reagiraju – rekao je Silvije Šeremet. Digitalizacija ne donosi prednost samo za građane nego i za institucije, napominje Šeremet.

Uz e-osobnu omogućeno je produljenje putovnice, prijava novorođenčeta i izdavanje vozačke dozvole

– Nema osobnog kontakta s korisnicima, nema dodatnih zapošljavanja, trošenja resursa, što tehničkih što materijalnih. Također, ljudi mogu u miru pogledati što ih zanima i, što je još važnije, u bilo koje doba dana i noći. Ne moraju dolaziti u određeno vrijeme, primjerice, od 9 do 14 sati – istaknuo je veliku prednost digitalizacije. Inače, Ministarstvo pravosuđa i uprave nudi e-komunikaciju, koja štedi vrijeme i olakšava pristup sudovima. S bilo koje lokacije moguće je doznati sve o sudskom predmetu, brzo i jednostavno može se provjeriti status predmeta na sudu bez odlaska na sud, čekanja i registracije. Uz e-usluge pravosudnog sustava štedi se vrijeme i novac, pruža jednostavnija komunikacija s pravosudnim tijelima te brži pristup izvacima i pravnim dokumentima.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Uvođenjem novih digitalnih usluga Ministarstvo pravosuđa i uprave napravilo je velik iskorak u približavanju pravosudnog sustava građanima. Moderno, učinkovito i odgovorno pravosuđe od velike je važnosti za kvalitetno funkcioniranje države, državnih institucija, ali i za poslovanje i društveni napredak. Dostupne elektroničke usluge olakšavaju komunikaciju i ubrzavaju rješavanje zahtjeva prema pravosudnim tijelima, istovremeno povećajući transparentnost pravosuđa. Ministarstvo unutarnjih poslova svim je zainteresiranim Bjelovarcima izdavalo PIN potreban za aktivaciju elektroničke osobne iskaznice, a AKD, Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d. o. o., pomogla im je pri aktivaciji mobilne aplikacije Certilia, koja omogućava korištenje digitalnog identiteta i na mobilnim uređajima, kako bi mogli pristupati portalu e-Građani ili potpisivati dokumente online.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Certilia je prekretnica digitalnog identiteta i legalnog, punopravnog elektroničnog potpisivanja dokumenata. Putem ove potpisne platforme moguće je potpisivati dokumente online gdje god da se nalazite, zatražiti nekoga drugoga da potpiše dokumente koje ste mu vi poslali, ali i pristupiti bilo kojem sustavu e-Građani koji su omogućile države članice Europske unije. Potrebna je samo e-osobna i automatski je omogućeno produljenje putovnice, prijava novorođenčeta, izdavanje vozačke dozvole i više od sto drugih usluga na e-Građani.

Adela Jelinek Bišćan, direktorica sektora za poslovne rezultate i procese u AKD-u, najavila je još neke projekte koji će poprimiti digitalni oblik.

– Drago nam je što smo u Bjelovaru i što smo sa svojim partnerima mogli zainteresiranim građanima aktivirati digitalnu osobnu iskaznicu te pokazati sve prednosti digitalizacije i što se sve s njom može napraviti. Naša digitalna osobna iskaznica je vjerodajnica najviše razine i građani je mogu imati na svom mobilnom uređaju i u digitalnom svijetu koristiti s mobitela. Nastojimo privući što više mladih jer oni imaju pametne mobitele te se nadamo da će ova bjelovarska akcija uspjeti. Ono što nam je iznimno važno u AKD-u jest da mladima poručimo da će i njihova studentska iskaznica biti digitalna tijekom iduća dva mjeseca. Sve će to biti u mobilnoj aplikaciji koja se zove Certilia pa ih sve pozivamo da dođu i poprate našu najnoviju tehnologiju – kazala je Adela Jelinek Bišćan istaknuvši kako je projekt digitalne osobne iskaznice financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te da je za građane sve besplatno. Ovom je prilikom u Bjelovaru APIS IT, Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, predstavila bogato višegodišnje iskustvo u upravljanju velikim informacijskim sustavima uz primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, kao i projekte u kojima aktivno sudjeluju, a odličan su primjer transformacije prema modernoj javnoj upravi. Prisutni su bili i predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (SDURDD), koji su predstavili rad i projekte Ureda s naglaskom na e-Građane, a glasnogovornik Luka Balvan iz Ureda kaže da je napredak već vidljiv.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

– Dugi niz godina surađujemo s Večernjim listom i jedna od prvih suradnji bila je Digitalni bus. Cilj Ureda je da se digitalizira cijela Hrvatska i htio bih naglasiti da je Ured radio na izradi Strategije digitalne Hrvatske do 2032. godine, koja je donesena u Saboru 2022. Cilj je prioritetima i strateškim ciljevima apsolutno mobilizirati sve eminentne institucije, javni i privatni sektor, akademsku zajednicu, da svi daju svoj obol da se sve digitalizira i poveže. Povezivanje svih baza podataka iznimno je bitno i učinkovito. U principu, kamo god građani dođu, bilo bi vidljivo ono što ih zanima i ne bi morali hodati od institucije do institucije. Ured radi na provedbi nekoliko projekata Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i jedan od njih je izrada Strategije digitalne hrvatske, a ostali su projekti u tijeku. Nedavno smo završili projekt Upisi, da bi se svi školarci, studenti i ostali mogli digitalno upisati. E-poslovanje također je jedan od važnih projekata, u kojem smo uz povezivost s portalom e-Građani pokušali olakšati poslovanje poslovnim subjektima. Kada spominjemo portal e-Građani, moram naglasiti da s današnjim danom taj portal broji 104 usluge, a broj građana koji je pristupio portalu jest više od milijun i osamsto tisuća. To je odličan broj u odnosu na broj stanovnika u Hrvatskoj – istaknuo je Luka Balvan. Svrha je, kaže, da ljudi što manje vremena provode na šalterima i da dobiju više slobodnog vremena za sebe, svoj rad i svoje obitelji. Upravo zato portal je podijeljen na 12 životnih situacija, točnije usluga, a riječ je o svim onim konkretnim životnim situacijama koje građanima mogu olakšati svakodnevicu i omogućiti da iz udobnosti svoga doma mogu obavljati administrativne poslove.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Digitalna komora

Hrvatska gospodarska komora u Bjelovaru je predstavila Digitalnu komoru za pokretanje i razvoj poslovanja za tvrtke svih veličina i poslovnog iskustva. Inače, komora je već tri godine u potpunosti digitalizirana. Njezina platforma za e-usluge Digitalna komora namijenjena je poslovnim subjektima, javnoj upravi i građanima. Radi se o portalu na kojem se nalazi više od 67 tisuća registriranih korisnika, uz stalan priljev novih. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a razvijeno je ukupno osam e-usluga. Ovime je bitno ubrzana komunikacija i unaprijeđeni su odnosi s članicama, digitalizirano je izdavanje dokumenata za javne ovlasti te omogućeno aktivnije sudjelovanje gospodarstvenika u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira. U sklopu Digitalne komore potencijalni izvori financiranja postali su dostupniji članicama, a hrvatskim gospodarstvenicima omogućena je kvalitetnija promocija proizvoda i usluga. Upravo je Bjelovar prvi grad koji je postao u potpunosti transparentan i zahvaljujući ulaganju u digitalizaciju građani imaju uvid u svaki račun i potez gradske uprave putem aplikacije.