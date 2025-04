Mnogi su šokirani: Platforma koju obožavaju Hrvatice gnijezdo je seksualnih predatora, evo što rade s fotografijama

Posljednjih mjeseci sve je popularnije prodavanje rabljenje odjeće, pored već poznatog Njuškala, pojavio se i Vinted, a baš ta mreža iskorištena je kao platforma za seksualne predatore. Platforma je to koja ima više od 65 milijuna korisnika, a koriste je i mnoge Hrvatice. Naime, kako se tamo prodaje rabljena odjeća, putem Vinteda seksualni prijestupnici su došli do fotografija korisnica i dijelili ih na Telegram kanalima. Portal tagesschau.de piše kako su uz fotografije korisnica ostavljali i seksualne komentare, a jedna od žrtava je studentica Bella (26). Ona odjeću koju nosi fotografira na sebi, a već se neko vrijeme suočava sa sve više poruka seksualiziranog sadržaja. Njemački mediji proveli su istraživanje, a otkriveno je da su njezine fotografije podijeljene na Telegramu. Ona nije jedina žrtva, dijele se fotografije sto drugih žena bez njihovog znanja.

VEZANI ČLANCI:

Novinari su tjednima proučavali javni kanal na Telegramu nazvan "Girls of Vinted" koji ima oko 2.000 članova i to uglavnom muškaraca. Administratorica kanala predstavlja se kao Sara (29) iz Milana. Ona kontinuirano svaki dan objavljuje fotografije i poveznice na profile Vinted korisnica. Osim toga, ta navodna administratorica - na Vintedu nudi vlastite seksualne usluge. Novinari su pokušali doći do Sare, ali pozivi na Telegramu su blokirani. Prvu su poruku dobili: "Bok, volim se osjećati poželjno! Pokaži mi kako se dodiruješ". Dalje su morali platiti i do 113,99 za jednu poruku. Pitali su Saru i traži li dopuštenje za objavu fotografija, ali na to nije odgovorila, najavila je da će obrisati kanal što je i učinila.

Bella je rekla da nije znala za taj kanal na Telegramu. "Odjednom sam počela dobivati puno više neugodnih poruka, toliko da jedva mogu pronaći prave kupce. Počinjem biti paranoična".

Telegram je novinarima odgovorio na upit o tom kanalu. Oni su, kažu, uklonili kanal, a Saru suspendirali zbog kršenja pravila korištenja platforme.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>