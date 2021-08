Mlinarić nije išao na proslavu na stadion u Kninu: Razlog su barikade

Stipo Mlinarić i Stjepo Bartulica, saborski zastupnici Domovinskog pokreta, nalaze se u Kninu. Obojica su čestitali današnji dan, no Mlinarić je odlučio da neće ići na proslavu na stadion.

“Ovaj dan je za Hrvatsku povijesni, obilježava se presudna vojna akcija i ne smije nas politika dijeliti danas. Moja poruka je da je svima danas mjesto u Kninu”, rekao je Bartulica za N1.

Na pitanje zašto ne ide na proslavu na stadion, Mlinarić je objasnio:

“Razlog su barikade, da ljudi koji su se borili, 4. ili 7. gardijska brigada, ne mogu prisustvovati tome, i zato neću otići na stadion. I nije primjereno da danas bude odabran Danijel Rehak, iako je Vukovarac, čovjek koji nema veze s Kninom i Olujom, a da ne pričaju dečki iz 4. i 7. gardijske brigade koji su bili tu.

To nije dobro, to se ne radi, to je manipulacija braniteljskim udrugama. Izvukli su ga koji je kao Đakić maltene doživotni predsjednik logoraša. Zanima me hoće li se okrenuti prema premijeru i ministru i reći zašto nisu isplaćene ratne odštete ljudima koji su bili po logorima i zatvorima. 30 godina je prošlo od toga, Hrvatska nije uputila službeno Srbiji zahtjev za odštetu logorašima. To Danijel Rehak danas neće reći. Htjeli su poslušnika, a ne nekoga iz 4. ili 7. gardijske brigade.”