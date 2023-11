Mlinarić: Nema svetijeg mjesta od Vukovara, mi nismo došli ovdje raditi nerede

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i njegovi suradnici danas ipak neće položiti vijenac u Dunav kako je najavljivano, a osnovni razlog tome su najave saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića kako će organizirati živi zid ljudi koji će to svojim tijelima spriječiti, Sam Mlinarić kaže kako on i ostalih koji se protive tome nisu nikakvi huligani ali i da svi trebaju znati kako za njih nema svetijeg mjesta od Vukovara te da postoje stvari preko kojih ne mogu prijeći niti će ih dozvoliti.

- Nema svetijeg mjesta od Vukovara. Nismo mi nikakvi huligani, niti smo došli u Vukovar raditi bilo kakve nerede ali nećemo nikome dozvoliti da nam netko iskrivljuje povijest. Oni s tim polaganjem vijenaca u Dunav krše Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta jer ovoga mjesta nema u tom zakonu – rekao je Mlinarić poručujući kako će cijeloga dana dežurati na mjestu gdje je Pupovac ranije polagao vijenac te da će biti spremni.

- Čuli smo što su rekli iz SDSS-a, da neće doći u Škabrnju i Vukovar. Pa gospođo Šipraga, niste dolazili ni prijašnjih godina nikada u Kolonu sjećanja, zašto? - kazao je Mlinarić dodajući kako su 'mogli uzeti ružu i hrvatsku zastavu' te je položiti na bilo koji grob ili bijeli križ. Stalno govore da su za suživot i pomirenje, kao i mi. Ali, recite nam gdje su nestali Vukovarci? To je nulta točka s koje trebamo krenuti. - rekao je Stipo Mlinarić dodajući da treba reći gdje su tijela 340 nestalih Vukovaraca. Rekao je i kako treba pronaći Srbe koji su nestali te im dati dostojanstveno mjesto gdje će počivati.

VEZANI ČLANCI

- Mi nismo za iskrivljavanje povijesti i ovo što se radilo prijašnjih godina... onaj vijenac koji je svake godine bacan u Dunav nije bacao Milorad Pupovac nego Andrej Plenković - izjavio je.

Mlinarić je kazao i kako se polaganjem vijenaca u Dunav 'krši zakon' jer tog mjesta nema u Zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta. - Točno se zna gdje i kome se odaje pijetet - hrvatskim braniteljima i civilima, koji su stradali u napadu JNA i srpskih paravojnih skupina na Vukovar - rekao je Mlinarić.

On je nedavno na konferenciji za novinare rekao kako će Domovinski pokret tijelima spriječiti Milorada Pupovca da položi vijence u Dunav, a sada je rekao i kako će cijeli dan provesti na toj lokaciji.

Za izjave potpredsjednice Vlade Anje Šimprage kazao je kako je rekla hrpe laži ističući kako on nikome nije prijetio nego da je samo poručio da Pupovac vijenac neće baciti.

VEZANI ČLANCI

-To nije fizička prijetnja. Rekao sam da ćemo stati u živi lanac, a to ne znači fizički obračun. Ne dopuštamo da se izjednači agresora i žrtve. Nitko nam to ne može raditi, nitko nema pravo na to. To je crta ispod koje ne idemo. Neka dođu sutra u Kolonu, nitko im ništa neće reći. Ali ovo im više nećemo dopuštati. I sada opet kažem. Stati ćemo i iduće godine ovdje ako će netko željeti raditi cirkus od Vukovara. Ovo nema veze s izborima, mi ne skupljamo poene na žrtvi Vukovara. To su laži i manipulacija – rekao je Mlinarić.