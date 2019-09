Je li ovo najgori vjenčani prsten ikad? 'Odvratno, nema nimalo poštovanja prema tebi'

Kupovina zaručničkog ili vjenčanog prstenja jedna je od najznačajnijih kupnji koje ljudi učine u svom životu. Mnogi parovi širom svijeta puno pažnje posvećuju kako bi izabrali poseban prsten s posebnom porukom jer će taj komad nakita njihova voljena osoba nositi do kraja života. Kakav god izbor bio, uglavnom partneri budu sretni, no da stvari mogu itekako poći po zlu svjedoči slučaj mladenke koja je svoj "sramotni prsten" objavila u popularnoj Facebook grupi "That's it, I'm ring shaming".

Dok se većina odlučuje za graviravanje ljubavnih stihova, značajnih datuma ili sličnih stvari, jedan je muškarac odlučio prsten svoje voljene obilježiti jako vulgarnom porukom sa seksualnim insuacijama.

- Više se sramim svog muža nego prstena jer se odlučio za takav natpis - poručila je razočarana mladenka u sve popularnijoj grupi koja okuplja ljude koji se srame prstena koji im je partner izabrao.

Foto: Facebook/That's it, I'm ring shaming'

"Prljava" poruka možda nije nasmijala mladenku, ali zato je mnoge članove grupe koji su pohvalili mladoženjin "smisao za humor". No bilo je i onih koji su potez muškarca ocijenili kao odvratan i nedopustiv.

- Ovo je apsolutno odvratno i nimalo smiješno. Tvoj muž očito nema nikakvog poštovanja prema tebi - stoji u jednom od komentara.

- Da je meni dečko dao prsten s takvom porukom nabila bih mu ga u stražnjicu - piše u drugom.

>> Pogledajte i ovaj video: Zaustavila promet na cesti, svi su uzeli mobitele da snime nevjerojatnu scenu