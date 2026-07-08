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NASILJE NAŠE SVAGDAŠNJE

Trojac optužen da je batinama pokušao ubiti 16-godišnjaka, a 58-godišnjakinja pritvorena jer je pijana nekog izbola

Nasilje u obitelji
Dubravka Petric/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
08.07.2026.
u 08:23

ŽDO Zadar je pak pokrenuo istragu protiv 58-godišnjakinje koju sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva. Nju se tereti da je u srpnju na području Zadarske županije nakon verbalne svađe u alkoholiziranom stanju izbola žrtvu, koju je lakše ozlijedila

Tri muškaraca u dobi od 29, 34 i 26 godina optuženi su za pokušaj ubojstva i pokušaj nanošenja teške ozlijede, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Rijeka. Riječ je o jednom od onih slučajeva, za koji se kažu da su šokirali javnost jer je snimka brutalnog premlaćivanja 16-godišnjaka svojevremeno završila na internetu, što je ujedno bio znak policiji da pokrene potragu za počiniteljima.

Prema optužnici, trojica muškaraca se terete da su u veljači 2026. u Rijeci napali 16-godišnjaka, a cilj im je bio, kaže tužiteljstvo, da ga usmrte. Udarili su ga više puta i teško su ga ozlijedili, a tužiteljstvo navodi da samo pukom srećom te teške ozlijede nisu rezultirale smrću 16-godišnjaka. Osim za pokušaj ubojstva 16-godišnjaka, trojac se tereti i da su drugu žrtvu udarali dok je bila na tlu pri čemu su tu osobu lakše ozlijedili. U optužnici se traži i da se dvojici optuženika kojima je određen istražni zatvor nakon uhićenja, taj istražni zatvor produlji. Jednom je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela, a drugom zbog opasnosti od ponavljanja djela.

ŽDO Zadar je pak pokrenuo istragu protiv 58-godišnjakinje koju sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva. Nju se tereti da je u srpnju na području Zadarske županije nakon verbalne svađe u alkoholiziranom stanju izbola žrtvu, koju je lakše ozlijedila. Nije priopćeno u kakvim su odnosima 58-godišnjakinja i žrtva, a nakon što je protiv 58-godišnjakinje pokrenuta istraga, određen joj je i istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljana djela.
Ključne riječi
policija tučnjava Nasilje

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