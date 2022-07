Mladić iz Škotske brutalno pretučen u Splitu: Udarili ga ciglom, bez svijesti ga bacili u more

Mladi Škot Lewis Thomson bio je u Splitu s četvoricom svojih prijatelja kada ih je u petak, u ranim jutarnjim satima, na plaži napala grupa od 20-ak muškaraca. On se odvojio od svojih prijatelja dok su pokušavali pobjeći, no ipak je uhvaćen. Tukli su ga, udarali nogama, gazili i udarili ciglom po glavi. Bez svijesti su ga tada bacili u more.

Lewis je hitno prevezen u bolnicu, a liječnici su ustvrdili da ima razderotinu od jednog centimetra u plućima, dva slomljena rebra i teške ozljede lica, piše škotski portal Daily Record.

Trenutno se oporavlja u bolnici, a očekuje se da će se moći vratiti kući za otprilike dva do tri tjedna. Njegovi shrvani roditelji doletjeli su u Hrvatsku kako bi bili uz njega, a četvorica prijatelja sigurno su se vratila kući.

Britanski konzulat uspio je dobiti osiguranje za pokrivanje hitnih medicinskih troškova za Lewisa, a prije četiri dana pokrenuta je i akcija prikupljanja sredstava kako se pomoglo obitelji da plati troškove puta i smještaja. Do sada je prikupljeno 4260 funti, odnosno više od 37.000 kuna.

- Kada su stigli, svi su divili kako je zemlja lijepa i kako je nadmašila njihova očekivanja. Međutim, to je kratko trajalo - stoji na stranici GoFundMe gdje je opisan cijeli incident o kojem su pisali brojni britanski mediji, primjerice The Mirror i JOE.

VIDEO Tužan kraj potrage: Tijelo nestale Britanke pronašli u Šibeniku