Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
ISPITAN JE

Saborskoj zastupnici prijetio smrću, DORH odmah reagirao

Službeni policijski automobil
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
01.11.2025.
u 15:14

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo donijelo je odluku kojom su osumnjičeniku određene mjere opreza

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, nakon zaprimanja kaznene prijave Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, provelo je ispitivanje osumnjičenog Hrvata (27) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje iz članka 139. stavka 3. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona. Osumnjičen je da je 30. listopada 2025. godine u Dubrovniku, putem Facebooka, uputio zastupnici u Hrvatskom saboru ozbiljne prijetnje smrću, zbog nezadovoljstva njezinim komentarom ispod novinskog članka.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo donijelo je odluku kojom su osumnjičeniku određene mjere opreza – zabrana približavanja oštećenoj te zabrana bilo kakvog kontakta ili komunikacije s njom. Ove su mjere izrečene radi sprječavanja mogućeg ponavljanja kaznenog djela i zaštite sigurnosti oštećene osobe, piše Slobodna Dalmacija.
Ključne riječi
DORH saborska zastupnica prijetnje smrću prijetnje PU dubrovačko-neretvanska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja