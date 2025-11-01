Saborskoj zastupnici prijetio smrću, DORH odmah reagirao

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, nakon zaprimanja kaznene prijave Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, provelo je ispitivanje osumnjičenog Hrvata (27) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje iz članka 139. stavka 3. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona. Osumnjičen je da je 30. listopada 2025. godine u Dubrovniku, putem Facebooka, uputio zastupnici u Hrvatskom saboru ozbiljne prijetnje smrću, zbog nezadovoljstva njezinim komentarom ispod novinskog članka.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništvo donijelo je odluku kojom su osumnjičeniku određene mjere opreza – zabrana približavanja oštećenoj te zabrana bilo kakvog kontakta ili komunikacije s njom. Ove su mjere izrečene radi sprječavanja mogućeg ponavljanja kaznenog djela i zaštite sigurnosti oštećene osobe, piše Slobodna Dalmacija.