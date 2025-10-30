VIDEO Orešković lajkala komentar koji Nicoliera naziva 'plaćenikom', Deur joj poručio: Zašto mrzite hrvatski narod?

Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Uz njega su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, dok su na Petrovačkoj doli pronađeni ostaci Dragutina Štita. Kako je ranije objavljeno, sprovod Jean-Michela Nicoliera održat će se u četvrtak, 6. studenog 2025. godine u 13 sati, na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru, a misa zadušnica bit će nakon sprovoda u crkvi sv. Filipa i Jakova. Očekuje se dolazak tisuća ljudi iz cijele Hrvatske koji će doći odati počast Francuzu koji je život dao za slobodu Hrvatske.

Samo dan nakon što je objavljena vijest o pronalasku posmrtnih ostataka francuskog dragovoljca, društvene mreže uzburkala je reakcija saborske zastupnice Dalije Orešković. Naime, sa svoje Facebook stranice “lajkala” je komentar koji Jean-Michela Nicoliera naziva “plaćenikom kojeg je sramota spominjati”.

Na kraju današnje saborske rasprave na komentar zastupnice Orešković oštro je reagirao zastupnik HDZ-a Ante Deur. - Moram komentirati nešto što me kao hrvatskog branitelja duboko potreslo. Navikli smo na monstruozne osjećaje zastupnice Orešković prema hrvatskoj državi i braniteljima, ali ovo što je učinila prelazi svaku granicu. Lajkala je komentar u kojem se francuskog dragovoljca, heroja Vukovara Jean-Michela Nicoliera, naziva “plaćenikom kojeg je sramota spominjati”. Nakon 30 godina, njegova majka, brat i obitelj napokon su pronašli mir, zajedno s hrvatskim narodom - rekao je Deur.

- Poštovani zastupnici i zastupnice, bez obzira na političke razlike, vjerujem da svi osjećamo sramotu zbog onoga što je zastupnica Orešković učinila. Nicolier nije bio rođen u Hrvatskoj, ali je dao svoje srce i svoj život za hrvatski narod. - dodao je.

Deur je potom u emotivnom tonu prozvao Orešković zbog, kako je rekao, “nedostatka poštovanja prema hrvatskim braniteljima i državi”: - Tko ste vi, gospođo Orešković, da na takav način blatite najsvetija imena hrvatskog naroda? Hoćete li sutra isto reći za Blagu Zadru, za Roberta Zadravca, za Adriju Marića, za Matijaša? Mnogi su dali svoje živote da bismo mi danas sjedili u ovom Hrvatskom saboru. Sramotno je da netko tko ima toliku privilegiju biti zastupnik pokazuje toliku mržnju prema hrvatskom narodu, braniteljima i državi – poručio je Deur.