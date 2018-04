Tražio djevojčice da mu šalju gole fotografije, a jednoj je prijetio smrću

Nakon što je policija jučer priopćila kako je uhićen 24-godišnjak osumnjičen za pedofiliju, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je mladića te mu je sudac odredio istražni zatvor.

Postoji osnovana sumnja da je 24-godišnjak počinio ukupno 82 kaznena djela, odnosno 46 kaznenih djela upoznavanja djece s pornografijom, dva kaznena djela iskorištavanja djece za pornografske predstave, 16 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, jedno kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju iz čl. 163. st. 2. KZ-a, pet kaznenih djela mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba, deset kaznenih djela zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, jedno kazneno djelo spolnog uznemiravanja i jedno kazneno djelo prijetnje.

DORH tvrdi kako je osumnjičenik, u cilju zadovoljenja svog spolnog nagona, od lipnja 2017. godine, putem lažnih Facebook profila stupio u kontakte s 53 djevojčice, uglavnom mlađe od 15 godina s područja cijele Hrvatske, i navodio ih na dopisivanje o seksualno eksplicitnim temama te im slao fotografije i videozapise pornografskog sadržaja tražeći da mu one šalje svoje takve fotografije, kao i da ostvare video vezu kako bi ga mogle gledati dok se samozadovoljava, predlagao im susrete u svrhu ostvarivanja spolnih kontakata, a nekim je djevojčicama, kad bi one odbijale daljnju takvu komunikaciju, prijetio kako će javno objaviti sadržaj njihove komunikacije, dok je jednoj od njih zaprijetio da će ju ubiti ako to prijavi policiji.

Državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja djela što je sudac prihvatio i odredio istražni zatvor.