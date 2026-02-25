Gotovo 4 milijuna eura vrijedna zemljišta darovana za mlade obitelji u Pakoštanima, Stankovcima, Lišanima i Benkovcu

Zadarska županija daruje zemljišta vrijedna gotovo 3,8 milijuna eura za stambeno zbrinjavanje mladih i razvojnu infrastrukturu. Općina Stankovci dobit će 34.688 četvornih metara procijenjene vrijednosti 652.000 eura, Pakoštane 5.152 vrijednosti 998.000 eura i dodatnih 4.746 metara četvornih procijenjene vrijednosti 919.000.

Općina Lišane Ostovičke dobit će pak 68.425 metara četvornih procijenjene vrijednosti 559.000 eura, a Grad Benkovac 10.921 metara četvornih vrijednih 281.000 eura.

"Ovom mjerom želimo izravno odgovoriti na jedan od ključnih izazova – iseljavanje i nemogućnost rješavanja stambenog pitanja mladih. Omogućavanjem dodjele zemljišta mladim obiteljima po povoljnijim uvjetima stvaramo preduvjete za ostanak, zasnivanje obitelji i dugoročno vezivanje uz lokalnu zajednicu. Najavili smo da ćemo riješiti zahtjeve devet jedinica lokalne samouprave, a već smo na šest riješenih", naglasio je tom prigodom župan Bilaver.

U tijeku su i postupci za općine Galovac i Škabrnju te Grad Benkovac (na lokacijama Bulić, Šopot i Vukšić), a u najavi je i zahtjev za Općinu Sukošan (Gorica) - ističu iz Zadarske županije. Pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom Nikica Miletić izvijestio je o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske jedinicama lokalne samouprave rekavši kako je glavni cilj ove inicijative je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te poticanje demografske obnove i gospodarskog razvoja na području Zadarske županije.

- Zadarska županija, sukladno Nacionalnom planu stambene politike RH, nastavlja s praksom raspolaganja državnim zemljištem u korist gradova i općina - istakli su.

- Na ovaj se način osiguravaju tereni za mlade obitelji, čime se upravljanje nekretninama na lokalnoj razini izravno stavlja u funkciju nacionalnih strateških ciljeva priuštivog stanovanja - istaknuo je Miletić dodavši da je krajem prošle godine već potpisan ugovor o darovanju zemljišta s Općinom Polača, dok nadležno ministarstvo trenutno priprema Odluku o darovanju za Općinu Ražanac, jer vrijednost nekretnina premašuje iznos od milijun eura do kojeg Županija može samostalno donositi odluke.