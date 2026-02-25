Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Zadarska županija i stambeno zbrinjavanje

Gotovo 4 milijuna eura vrijedna zemljišta darovana za mlade obitelji u Pakoštanima, Stankovcima, Lišanima i Benkovcu

Pakoštane: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
25.02.2026.
u 09:52

U tijeku su i postupci za općine Galovac i Škabrnju te Grad Benkovac (na lokacijama Bulić, Šopot i Vukšić), a u najavi je i zahtjev za Općinu Sukošan (Gorica)

Zadarska županija daruje zemljišta vrijedna gotovo 3,8 milijuna eura za stambeno zbrinjavanje mladih i razvojnu infrastrukturu. Općina Stankovci dobit će 34.688 četvornih metara procijenjene vrijednosti 652.000 eura,  Pakoštane 5.152 vrijednosti 998.000 eura i  dodatnih 4.746 metara četvornih procijenjene vrijednosti 919.000. 

Općina Lišane Ostovičke dobit će pak 68.425 metara četvornih procijenjene vrijednosti 559.000 eura, a Grad Benkovac 10.921 metara četvornih vrijednih 281.000 eura.

 "Ovom mjerom želimo izravno odgovoriti na jedan od ključnih izazova – iseljavanje i nemogućnost rješavanja stambenog pitanja mladih. Omogućavanjem dodjele zemljišta mladim obiteljima po povoljnijim uvjetima stvaramo preduvjete za ostanak, zasnivanje obitelji i dugoročno vezivanje uz lokalnu zajednicu. Najavili smo da ćemo riješiti zahtjeve devet jedinica lokalne samouprave, a već smo na šest riješenih", naglasio je tom prigodom župan Bilaver.

U tijeku su i postupci za općine Galovac i Škabrnju te Grad Benkovac (na lokacijama Bulić, Šopot i Vukšić), a u najavi je i zahtjev za Općinu Sukošan (Gorica) - ističu iz Zadarske županije. Pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom Nikica Miletić izvijestio je o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske jedinicama lokalne samouprave rekavši kako je glavni cilj ove inicijative je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te poticanje demografske obnove i gospodarskog razvoja na području Zadarske županije.

- Zadarska županija, sukladno Nacionalnom planu stambene politike RH, nastavlja s praksom raspolaganja državnim zemljištem u korist gradova i općina - istakli su.

- Na ovaj se način osiguravaju tereni za mlade obitelji, čime se upravljanje nekretninama na lokalnoj razini izravno stavlja u funkciju nacionalnih strateških ciljeva priuštivog stanovanja - istaknuo je Miletić dodavši da je krajem prošle godine već potpisan ugovor o darovanju zemljišta s Općinom Polača, dok nadležno ministarstvo trenutno priprema Odluku o darovanju za Općinu Ražanac, jer vrijednost nekretnina premašuje iznos od milijun eura do kojeg Županija može samostalno donositi odluke.

Ključne riječi
zemljišta stambeno zbrinjavanje zadarska županija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!