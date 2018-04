Ako je pedofilije bilo, sve ćemo prijaviti policiji

Priču o svećeniku pedofilu, koja posljednjih dana kruži Splitom, Crkva je preduhitrila odmah nakon blagdana jučer ujutro priopćenjem da se ispituje prijava protiv jednog splitskog redovnika za spolno zlostavljanje maloljetnika, koje je nedavno dobila Splitsko-makarska nadbiskupija.

U sve upućena Sveta Stolica

– Nemamo što skrivati ili tajiti. Postupili smo po crkvenim dokumentima koji nas obvezuju, prema kojima se osumnjičeni svećenik odmah mora udaljiti iz službe. Tako je i napravljeno. No to ne znači da je on još imalo kriv za ono što ga optužuju. U tijeku je istraga, osnovan je tim iz Nadbiskupije i nadležne provincije, jer se radi o redovniku, pa će se tek nakon istrage vidjeti što je bilo. U sve će biti upućena i Sveta Stolica, no svećenik je nevin sve dotle dok mu se ne dokaže krivnja, koje možda ima i možda nema. Vidjet ćemo. Svakako ćemo o tome, također, odmah obavijestiti javnost – rekli su nam neslužbeno u Crkvi, gdje su čekali samo da prođu uskrsni blagdani, kako bi se s informacijom moglo i službeno izaći u javnost. Prijava je, kako sada stvari stoje, išla za dva odvojena slučaja pedofilije. Jedan je star 15 godina, a drugi je još stariji – 20 godina.

No, doznajemo, u pozadini cijele “afere” su ucjene i reket onoga tko je prijavio najnoviji pedofilski slučaj. Naime, nakon što je prijava stigla u Splitsko-makarsku nadbiskupiju, vrlo brzo stigao i je prijedlog za “nagodbu”. Novčanu, dakako. Kojom bi navodni oštećenik, tobože, mogao zaštititi i svoju obitelj (majku), ali i Crkvu od neugodnosti. Kada je vidio da Crkva ne pristaje na brzinsku nagodbu, nego da postupa prema strogim pravilima oko prijava za svećeničku pedofiliju, “oštećeni” je počeo prijetiti Crkvi nesklonim medijima.

Iz Nadbiskupskog ordinarijata u Splitu poručili su kako je zbog “mogućeg kažnjivog djela jednog klerika” nadbiskup Marin Barišić svećeniku “izrekao mjeru obustave (suspensio)”, koju može “primijeniti prije, u vrijeme trajanja i nakon bilo kojeg kanonskog postupka”. U isto vrijeme, mons. Barišić imenovao je suca istražitelja i bilježnika, koji su dobili zadatak raspitati se o “činjenicama, okolnostima i odgovornosti prema kanonu 1717”.

Procedura je poštovana

– Rezultate istrage ordinarij će dostaviti nadležnoj Kongregaciji za nauk vjere koja će dati daljnje upute za postupanje, a ako se ustanovi da je prijava vjerodostojna, ordinarij će slučaj dostaviti i državnim vlastima. Svrha ovoga postupka je put ozdravljanja i obnove te radi čuvanja dobrog glasa sviju, u prvom redu žrtve, u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija do konačnog ishoda istrage – poručili su jučer iz Splitsko-makarske nadbiskupije, a doznaje se kako ni navodna žrtva slučaj nije prijavila policiji.

Naime, iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrdili su kako nisu zaprimili prijavu o događaju koji se navodno dogodio u samostanu u Splitu, kako od žrtve ili iz drugog izvora. Međutim, bez odgode će provjeriti sve navode te ovisno o utvrđenom poduzeti daljnje potrebne radnje iz nadležnosti policije i o utvrđenom i poduzetom izvijestiti nadležno Državno odvjetništvo.

– Sada se vodi unutar crkveni postupak, koji završava prijavom policiji ako se utvrdi da ima kaznenog djela. Ide se od presumpcije nevinosti i, ako se uvidi da ima naznaka spolnog zlostavljanja, Crkva po službenoj dužnosti obavještava Vatikan – objašnjavaju nam u Crkvi dodajući da je procedura poštovana u potpunosti, pa je nadbiskupija, koja je zaprimila prijavu, odmah pokrenula postupak, a da bi isto učinila i franjevačka provincija, da je njoj prijavljeno zlostavljanje.

– Biskup imenuje delegata, koji mu podnosi izviješće, koje se onda šalje Kongregaciji za nauk vjere. Ako biskup uvidi da je prijava lažna, može i sam zaustaviti postupak, a ako ima indicija, pokreće kazneni postupak. U pravilu se, kako bi se pokazala transparentnost, sve šalje u Vatikan na dodatnu kontrolu, a onda Kongregacija za nauk vjere gleda hoće li pokrenuti upravni kazneni ili sudski kazneni postupak. Upravni se pokreće kada optuženi prizna svoje djelo – objašnjavaju nam u Crkvi.