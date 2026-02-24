Naši Portali
Veća zapljena droge

Zadranina policija zatekla s gotovo kilogram marihuane

Marihuana
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Frane Šarić
24.02.2026.
u 12:19

Droga mu je oduzeta, a muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje

Zadarska policija zatekla je 26-godišnjaka koji je kod sebe pri tom imao gotovo kilogram marihuane u paketu. Naime, policiijeki službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga proveli su kriminalističko istraživanja nad 26-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

- U ponedjeljak, 23. veljače oko 16.45 sati u Zadru policijski službenici su tijekom postupanja zatekli 26-godišnjaka u posjedu oko 918 grama marihuane pakirano u jednom PVC omotu. Droga mu je oduzeta, a muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Zbog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama, protiv 26-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru - istakli su iz zadarske policije. 
Ključne riječi
policija marihuana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
