Mladi žive lošije od svojih roditelja, a otežan im je i pristup fakultetima

Mladi danas žive lošije od svojih roditelja, pokazuju studije diljem svijeta, a kod nas oni koji nemaju visokoobrazovane i imućnije roditelje imaju manje šanse nego prije završiti fakultet. U izvješću Svjetske banke ističe se da je u Hrvatskoj indeks nejednakosti u mogućnosti pristupa visokom obrazovanju za rođene 1980-ih dvostruko veći nego za rođene 40-ih.

Otežaniji je pristup visokom obrazovanju za generacije stasale početkom 2000-ih nego one koje su započele s obrazovanjem prije tranzicije. Prof. Josip Burušić s Instituta Ivo Pilar ističe da na jačanje nejednakosti u društvu snažno utječu mjesto rođenja, obrazovanje, zanimanje i socijalni položaj roditelja.

– Istraživanja kao ovo Svjetske banke svjedoče da su u zapadnoj Europi, kolijevki “klasnog kapitalističkog“ društva te nejednakosti najmanje. Razgolićuju svu licemjernost ex-socijalističkih društava, društava “jednakih“ u kojima su nejednakosti najveće.

Zlatne godine

Poražavajuće je da je obrazovni sustav, koji bi trebao biti jedan od glavnih društvenih mehanizama kojim bi se “anulirale“ nejednakosti i svima pružile jednake šanse, u kojem bi se došlo u stanje da današnja djeca žive bolje od svojih roditelja, u slučaju Hrvatske zakazao. Današnje generacije ne da žive lošije od roditelja, nego među njima postoje prilične nepravde gdje prilike postoje za jedne, najčešće one visokoobrazovnih i imućnijih roditelja, a za druge su izgledi za kvalitetan život vrlo maleni. Uzroci tih nejednakosti jako uporište imaju u osnovnoj školi. Ako taj problem ne počnemo odmah rješavati, bojim se da se stanje potpune društvene segregacije neće moći ispraviti – kaže Burušić.

I on i drugi stručnjaci upozoravali su da se u osnovnoj školi regrutiraju djeca za fakultete jer gimnazije mogu upisati samo odlikaši, a to su najčešće djeca obrazovanijih i imućnijih.

U izvješću Svjetske banke stoji da u EU treba unaprijediti javne politike na području rada, poreza i socijalne skrbi da se zaštite ranjive skupine radnika i riješi sve veća nejednakost koju izazivaju promjene na tržištu rada i nove tehnologije. Čak i u Nizozemskoj i Francuskoj polovica mladih do 24 godine zaposlena je na određeno, u Hrvatskoj je udio mladih koji su radili na određeno skočio 2013. na čak 45 %. Zdenko Babić, prof. socijalne politike, govoreći zašto mladi žive lošije nego ranije generacije, kaže da su nakon 2. svjetskog rata bile zlatne godine gospodarskog rasta i uspon socijalne države do 80-ih. Drugačija je bila struktura ekonomije, a radna mjesta sigurnija. Mlade je pogodila i kriza od 2008. do 2014.

Nesigurno zapošljavanje

– Struktura ekonomije mijenja se u svijetu, pa i kod nas, jer nudi puno više nesigurnijih radnih mjesta, povremenih ugovora o radu za mlade, a tehnološka revolucija i napredak dovode do potražnje za specifičnim visokoobrazovanim zanimanjima. Dobro prolazi manjina mladih u tehnološkim inovativnim zanimanjima, a većina ostaje u području nesigurnog zapošljavanja i nejednakosti se produbljuju unutar društava i generacija. Gospodarski rast u SAD-u i zapadnoj Europi doveo je i do buma na tržištu nekretnina pa i mladi s dobrim plaćama i na Zapadu i u Zagrebu teško dolaze do stana – kaže Babić.

Ističe da je u nas položaj mladih pogoršala fleksibilizacija radnih odnosa za ministra Miranda Mršića kad je eksplodirao rad na određeno 2013. i do danas se nije zaustavio. Maurizio Bussolo, vodeći ekonomist Svjetske banke za Europu i srednju Aziju, ističe: “Kada ljude pitamo o kvaliteti života, čujemo kako su zabrinuti zbog sve veće nejednakosti i nesigurnosti. Ne vjerujemo da je rješenje u pokušaju zaustavljanja globalizacije ili tehnologije, potreban je novi društveni ugovor, uz pravedniju podjelu rizika i mogućnosti.”

Burušić zaključuje da su se prognoze kako će politikama kojima se mladima pružaju “garancije“ doći do toga da će većini njih stalni posao biti san pokazale točnima, osobito u tranzicijskim zemljama.

