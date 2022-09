Mladenka zaprepaštena potezom mladoženje: 'Počela sam vikati na njega, nisam ga mogla više slušati'

Nakon što je saznala da je njezin zaručnik vratio njezinu vjenčanicu u trgovinu, zamijenivši je onom koja se sviđa njegovoj majci 28-godišnja mladenka je naprosto pobjesnila. Kako kaže, njezina je buduća svekrva 'nametljiv tip'. Nažalost, planiranje vjenčanja pokazalo se pomalo "noćnom morom", jer se majka njezina budućeg supruga nije htjela složiti oko većine odluka. Stvari su postale još gore nakon što je inzistirala da ode u kupovinu haljina, samo da bi odmah odbila prihvatiti haljinu koju je mladenka odabrala.

28-godišnja žena je svoje iskustvo podijelila je na Redditu "Bila sam tako sretna što sam pronašla ono što sam tražila, ali ona je odabrala haljinu koja joj se toliko svidjela i rekla je da je u njoj uvijek zamišljala nevjestu. Mislila sam da je haljina pomalo jeziva i da uopće nije moj tip. Ispričala sam se i zahvalila joj ali sam joj rekla da sam već odlučila za haljinu koju imam", nastavila je, piše Mirror.

Iste večeri, kaže, njezin je zaručnik došao kući potpuno bijesan, govoreći kako je "odbila" maminu pomoć u odabiru haljine i tako je isključila iz svega. Zamolio ju je da umjesto toga razmisli o izboru haljine njegove majke, tvrdeći da te dvije haljine i nisu toliko različite.

Sljedeće večeri, došla je kući i otkrila da njezine haljina nema, a na njezinom mjestu je stajala haljina koju je izabrala svekrva.

"Nazvala sam ga i bio je direktan o tome što je učinio i zašto je to učinio. Izgubila sam se i počela vrištati na njega. Zamolio me da se smirim i da ovoj haljini dam 'šansu'. Vrištala sam na njega ne dajući mu priliku da govori. Došao je kući i posvađali smo se. Zatim sam otišla kod jednog od svojih prijatelja, a on je nastavio zvati i zvati, a zatim slati poruke govoreći da sam pretjerala", dodala je.

"Inzistirao je da ovoj haljini dam šansu. Stalno je pričao kako njegova mama ima 'viziju' i dobre namjere i samo želi ono što je najbolje za mene kao svoju buduću snahu", dodala je. Nakon što je zatražila pomoć na Redditu stigli su joj i odgovori.

"Vratite mu prsten. Recite mu: 'Nadam se da ćete imati vjenčanje kakvom ste se ti i tvoja mama uvijek nadali'. Odšetaj.", napisao je jedan od korisnika.

"Za svoju svekrvu, ti nisi osoba. Ti si dodatak koji se veže za ruku njezina sina. Ako tvoj zaručnik nije spreman zauzeti se za tebe i sebe, morat ćeš se naviknuti da ona upravlja vašim životima", napisao je drugi.