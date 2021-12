Mještani se pobunili protiv poduzetnika zbog ceste: 'Postavio je kamion kao blokadu'

Pedesetak mještana koji žive u blizini turističkog naselja Ruskamen kod Omiša, noćas dežura na cesti koja to naselje spaja s plažom na moru, negodujući tako protiv poduzetnika Josipa Milavića vlasnika obližnjeg hotela koji im priječi korištenje ceste za silazak do morske obale.

"Mještani će cijelu noć biti na terenu kako bi spriječili eventualno postavljanje čvršćih blokada na cesti nakon što je cijeli dan trajao mirni prosvjed grupe nezadovoljnih građana Ruskamena jer je Milavić postavio kao blokadu kamion s bagerom kojim onemogućava prolaz mještanima cestom," rekao je u utorak za Hinu Tonči Kovačić, predstavnik nezadovoljne grupe građana. Dodao je i kako je, zbog nemogućnosti prolaska tom cestom, nekoliko vozila mještana ostalo zarobljeno na plaži.

Objasnio je i kako su nezadovoljni mještani na Milavićevo postavljanje kamiona s bagerom kao barikade za prolaz cestom reagirali najprije postavljanjem jednog svojeg vozila pa još s desetak vozila opkolivši tako kamion s bagerom.

"Mi smo u tim okolnostima rekli kako nećemo ukloniti naša vozila ako Milavić ne ukloni istodobno kamion s bagerom", objasnio je Kovačić.

Potom, dodaje, na teren je došla interventna policija s tehničkim vozilom za uklanjanje vozila s ceste. "Mi smo onda samoinicijativno uklonili naša vozila jer želimo mirno rješavanje problema", poručio je.

"U znak mirne prosvjedne reakcije ostavili smo jedno naše vozilo tik uz Milavićev kamion s bagerom i na tom mjestu noćas cijelu noć dežura 50-ak mještana Ruskamena," kazao je Kovačić.

Iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske u utorak navečer su potvrdili kako su nakon višesatnog mirnog okupljanja građani sami uklonili svoja vozila koja su bili postavili na cestu uz kamion s bagerom, a nakon dolaska specijalnog policijskog vozila. Kako su rekli u splitsko-dalmatinskoj policiji, današnja višesatna događanja na cesti koja Ruskamen spaja s plažom protekla su bez remećenja javnog reda i mira.

Kovačić podsjeća kako je današnji mirni prosvjed nastavak događanja još od rujna ove godine kad je, kako tvrdi, Milavić prvi puta stavio barikadu kojom priječi prolaz cestom uz njegov hotel.

"Milavić svojata tu cestu kao svoje vlasništvo premda to u dokumentima nigdje nije navedeno, nego se navodi da je to državno vlasništvo kojim se omogućava prolaz mještana do plaže," kazao je Kovačić.

Dodao je i kako je spor proslijeđen Višem upravnom sudu u Zagrebu te građani Ruskamena i Lokve Rogoznice očekuju presudu.

"Mi ćemo poštivati presudu Višeg upravnog suda ma kakva ona bila," poručio je Kovačić.

>> VIDEO Drama u Crnoj Gori: Muškarac upao u banku i prijeti eksplozivom