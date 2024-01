FOTO/VIDEO Tenzije u SAD-u na vrhuncu: Konvoj kamiona na putu prema granici?

Situacija s nadzorom migranata u Teksasu, američkoj saveznoj državi na jugu, pogoršala se posljednjih dana, uslijed razmirica predsjednika Joe Bidena i republikanskog guvernera Grega Abbotta oko toga tko bi trebao kontrolirati granicu s Meksikom. Naime, Abbott je naredio Nacionalnoj gardi da postavi žilet žicu u Eagle Passu, kao i kontejnere za tankere i bačve, smatrajući kako savezna država ima pravo ''braniti se od svega što smatra invazijom''.

Abbott je dospio u fokus javnosti kada je prije par dana zauzeo park u Eagle Passu i naredio graničnim policajcima da odstupe. Vrhovni sud je u međuvremenu naredio Abbottu da graničarima dopusti da prerežu postavljenu žicu i pomognu migrantima kojima je to potrebno s druge strane rijeke, prenosi Washintgon Post.

Osim toga, konvoj ''Vratite nam našu granicu'' navodno je krenuo iz Virginije prema Eagle Passu kako bi prosvjedovali protiv otvorene granice koju Biden nije zatvorio. Barem tako tvrdi Craig Hudgins, navodeći kako moraju pomoći Nacionalnoj gardi u zaštiti granice.

- Ovo će biti miran prosvjed. Ne želimo da Nacionalna garda preuzme najveći teret ovoga što se događa. Čuo sam da oko 40.000 vozača dolazi iz cijele države - poručio je.

