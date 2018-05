Misteriozna smrt dobitnika na lotu: sin novopečenog milijunaša iz BiH traži istinu

Zeničanin Amel Hamzić sumnja da je njegov otac Fahrudin ubijen u Norveškoj, a sve zbog nedavnog dobitka na lotu i imovine koju posjeduje. Kako je za Dnevni avaz ispričao, iza svega bi mogla stajati njegova nevjenčana supruga Ema, koja ga nije obavijestila o iznenadnoj očevoj smrti, piše Vecernji.ba.

- Otac je duže vrijeme živio u Norveškoj. Imao je nekih problema s kostima, zbog čega je pio lijekove. Međutim, odjednom dobivam informaciju, i to preko Facebooka, od rodice kojoj se javila njegova nevjenčana supruga da je preminuo od infarkta - objašnjava Hamzić.

On je 22. travnja, kada je saznao za očevu smrt, bezuspješno pokušavao stupiti u kontakt s njegovom nevjenčanom suprugom da bi dobio smrtni list i tako doznao datum pokopa.

- Kontaktirao sam je, međutim, ništa mi nije željela reći. Umjesto informacija o pokopu mog oca i pojedinostima smrti, blokirala me na Facebooku - ističe Hamzić.

Posebnu sumnju na priču o smrti oca Fahrudina, koji je kasnije ime promijenio u Phillip Antonio Vestol, daje činjenica da je dobio na lotu osam milijuna i 400.000 kruna (više od 1.700.000 KM), a, pored toga, imao je još imovine. Od trenutka dobitka na lotu prekinut je svaki kontakt s njim. Nevjenčana supruga, tvrdi Hamzić, nakon toga je koristila očev Facebook.

- Rekla je da loše utječemo na njega i da ćemo zbog toga prekinuti kontakt. Osim toga, zbog načina na koji nam je javljeno da je preminuo, ali i jer se krije datum pokopa i još mnogo detalja, moja obitelj i ja sumnjamo da je ubijen, odnosno otrovan! Tražili bismo obdukciju, ali svi kontakti su nam ukinuti – naglasio je Hamzić. Ne krije da s ocem nije imao osobito dobar odnos, ali su bili u redovitom kontaktu. Kod njega je, o čemu svjedoče fotografije, bio 2014. godine, a godinu kasnije otac je dolazio njemu u BiH.

- Obraćao sam se na sve strane, pisao veleposlanstvima i konzulima, međutim, ništa nisam uspio doznati. Jedino sam doznao da je s Emom živio u izvanbračnoj zajednici, iako ona tvrdi da su vjenčani. Posljednje mjesto stanovanja bio je mali gradić Halden i više ništa ne znam – ispričao je on.

Nakon što se našao u bezizlaznoj situaciji, svoju priču odlučio je podijeliti u javnosti kako bi pozvao sve ljude iz BiH koji žive u Norveškoj da mu jave ako imaju neke podatke o tragediji. Hamzić vjeruje da je njegov otac možda ostavio i oporuku koja bi otkrila mnogo detalja.

- Mislim da je mogao ostaviti oporuku u kojoj bismo doznali dosta stvari. Međutim, sve i ako ju je ostavio, mi ne možemo doći do nje. Ta žena s kojom je živio mogla ju je i uništiti - smatra Hamzić. Amelu dodatne sumnje daje informacija koju je dobio od očeve nevjenčane supruge dok su još imali kontakt na Facebooku da je Fahrudin izrazio želju da se kremira.

- Odjednom je počela i priča o kremiranju. Iskreno, sumnjam da je moj otac to želio. To mi, također, daje sumnju da se neke stvari žele prikriti ili da se na taj način želi spriječiti da se danas, sutra dokažu neke stvari – rekao je on za Avaz.