Misteriozna bolest hara Sjevernom Korejom. Potez Kim Jong-una dodatno zabrinuo

U Sjevernoj Koreji jedna je od najstrožih diktatura na svijetu. Ondašnji režim pozorno prati što će se doznati o životu u toj zemlji. Međutim, čak ni režim Kim Jong-Una nije uspio sakriti misterioznu crijevnu bolest kojom se zarazilo stotine ljudi, a oni koji su se razboljeli završili su u karanteni.

Oko 800 obitelji u provinciji Južnog Hwanghaea zaraženo je bolešću koju Kim Jong-un zove ''akutna enterička epidemija''. Južnokorejski dužnosnici vjeruju da je riječ o koleri ili tifusnoj groznici, no sjevernokorejski državni mediji nisu službeno identificirali o kojoj je bolesti riječ.

Enterička bolest događa se zbog konzumacije kontaminirane hrane i vode i može se širiti s osobe na osobu. Može dovesti do kroničnog proljeva, visoke temperature i bolova u želucu, a ako se ne liječi, može dovesti i do smrti zaražene osobe, piše The Sun.

Nova epidemija predstavlja dodatne probleme za zemlju koja se bori s kroničnom nestašicom hrane i valom infekcija COVID-19.

Foto: KCNA/REUTERS Photo: KCNA/REUTERS

Sjevernokorejska državna agencija KCNA objavila je da je Kim Jong-un poslao zalihu lijekova svoje obitelji u regiju koja bilježi veliki broj zaraženih.

"Poštovani generalni tajnik Kim Jong-Un poslao je lijekove koje je pripremila njegova obitelj u grad Haeju, u provinciji Južni Hwanghae. Naglasio je nužnost obuzdavanja epidemije u najranijem mogućem roku poduzimanjem dobro složenih mjera za karantenu sumnjivih slučajeva kako bi se temeljito obuzdalo njezino širenje. Stanovnici u regiji koja graniči s Južnom Korejom rasplakali su se kad su dobili lijekove. Ljudi u gradu Haeju vikali su 'dugo živio drug Kim Jon-un' i plakali iz zahvalnosti. Cijene Kim Jong-una, koji se posvećuje narodu sa svojom plemenitom idejom da nema ozbiljnijeg slučaja od boli naroda i nema revolucionarnog rada važnijeg od ublažavanja nesreće naroda", objavila je sjevernokorejska državna agencija.

Pjongjang je uveo karantenu, "intenzivno skeniranje svih stanovnika" te posebne tretmane i praćenje osjetljivijih skupina ljudi. U ovom trenutku poznato je da su sjevernokorejski zdravstveni dužnosnici počeli dezinficirati kanalizaciju.

Sjeverna Koreja priznala je u svibnju prvi put da se suočava s COVID-19 i to nakon što je dvije godine tvrdila da je izbjegla najgore od pandemije. Stručnjaci pak naglašavaju kako Pjongjang ne zna potpuni opseg epidemije. A kako ne bi slučajno imenovala epidemiju s kojom se bore, Sjeverna Koreja počela je objavljivati dnevne brojke zaraženih iako nema dovoljno kapaciteta za testiranje svoje populacije.

Sjeverna Koreja odbila je pomoć međunarodne zajednice zbog COVID-19, a nedavno je odbacila i ponudu Južne Koreje da im pomogne oko najnovije epidemije.

