POVIJESNA POSLASTICA

U povijesti marginaliziran, Lujo Matutinović u arhivima Beča i Pariza ostavio je golemo znanje

Autor
Elvis Sprečić
26.05.2026.
u 18:00

Matutinovićev život optička je leća kroz koju se vidi kako su se dalmatinski i bokeljski vojnici, odgojeni u mletačkom sustavu, snalazili u turbulentnoj preraspodjeli vlasti između 1797. i 1815. godine

Kad je u proljeće 1806. u Veneciji sjeo pisati memorandum za Napoleona I., Lujo Alviž Matutinović imao je iza sebe više života nego većina njegovih suvremenika zajedno. Kao dječak plovio je Atlantikom na lošinjskoj fregati. Kao mladić gazio je po afričkim obalama u pohodu mletačke mornarice na tuniske gusare. Kao austrijski časnik bunio se u Veneciji i završio u zatvoru. Kao francuski potpukovnik ratovao je na snijegu u Pruskoj. Na kraju je tiho umro 1844. u Splitu kao austrijski general bojnik u mirovini, u 78. godini.

Povjesničar Drago Roksandić, koji ga je počeo istraživati 1990-ih, dao mu je oznaku koja ga savršeno opisuje: uomo limite – granični čovjek, čovjek koji živi na razmeđi carstava, epoha, identiteta. Životopis Luje Matutinovića, profesionalnog vojnika i književnika, predložak je predstavljanju povijesti "marginalaca" u srednjim slojevima društva u prijelazu. Ali Matutinović nije marginalan u smislu beznačajnoga: on je marginalan u smislu da prolazi uz rubove velikih sila, uvijek između, nikad potpuno unutra.

