PORUKA MUSLIMANSKIM VJERNICIMA

Jandroković čestitao Kurban-bajram muslimanskim vjernicima

Zagreb: Nastavak 10. sjednice Hrvatskoga sabora
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
26.05.2026.
u 18:27

Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Hrvatskoj zaželio je da blagdan provedu u miru, zdravlju i radosti, okruženi obitelji i prijateljima, zaključivši čestitku riječima: "Bajram Šerif Mubarek Olsun!".

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u utorak je uputio čestitku u povodu Kurban-bajrama predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftiji dr. Azizu ef. Hasanoviću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. "U ime Hrvatskoga sabora i osobno, svim muslimanskim vjernicima u Republici Hrvatskoj upućujem iskrene čestitke u povodu Kurban-bajrama", poručio je Jandroković u čestitki.

Istaknuo je kako Kurban-bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti i ljubavi prema bližnjemu, stavljajući u središte brigu za potrebite te spremnost na dobrotu, razumijevanje i čovječnost u svakodnevnom životu.

Naglasio je i kako duh te svetkovine podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti, međusobne bliskosti i poštovanja. "Afirmirajući u vlastitom djelovanju upravo te vrijednosti, vrlo konkretno doprinosimo skladnijem suživotu u našoj Domovini, na dobrobit svih njezinih građana", poručio je. 

Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Hrvatskoj zaželio je da blagdan provedu u miru, zdravlju i radosti, okruženi obitelji i prijateljima, zaključivši čestitku riječima: "Bajram Šerif Mubarek Olsun!".
