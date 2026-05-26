Kreće novi val masovnih udara na Kijev. Rusija pozvala SAD da evakuira diplomate

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom tajniku Marcu Rubiju tijekom telefonskog razgovora u ponedjeljak kako će Moskva započeti napade na ukrajinske "centre donošenja odluka" i pozvao Washington da evakuira veleposlanstvo, prema priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova. Poziv je uslijedio nakon što je rusko ministarstvo vanjskih poslova ranije najavilo planove za novi val masovnih udara dugog dometa na Kijev, uključujući napade usmjerene na vojne objekte i ono što je Moskva opisala kao "centre za donošenje odluka".

Odmazda za ukrajinski napad

Rusija je planirane napade prikazala kao odmazdu za ukrajinski napad u okupiranoj Luganskoj oblasti, gdje je u napadu na studentski dom poginula 21 mlada osoba, a deseci su ih ozlijeđeni. Napad se dogodio u noći na 22. svibnja, a Ukrajina je objavila kako je napala zapovjedno mjesto elitne ruske jedinice upravitelja dronova "Rubikon". No snimke nastale odmah nakon napada pokazuju izvlačenje djevojaka i mladića iz ruševina.

Prema ruskom priopćenju, Lavrov je upozorio Rubija na "sustavne i dosljedne napade" na Kijev te se osvrnuo na prijašnje preporuke Moskve da strane diplomatske misije evakuiraju osoblje iz ukrajinske prijestolnice. Rusija je već više puta prijetila napadima na mjesta donošenja odluka u Kijevu. Razgovor Lavrova i Rubija bio je prvi javno poznat kontakt između dvojice dužnosnika od 5. svibnja, kada su navodno razgovarali o mirovnim naporima u kojima posreduje SAD. Nakon poziva, Rubio je rekao da je prenio Lavrovljevu poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

"Jučer sam s njim razgovarao o tome i još nekoliko tema, a Putin ga je očito zamolio da me nazove kako bih poruku prenio izravno predsjedniku, što sam i učinio", rekao je Rubio novinarima.

"Kijev je već godinama opasno mjesto. Opasnost u svim tim ratovima, kako se nastavljaju i traju, jest da uvijek nose prijetnju eskalacije... širenja u nešto novo", dodao je, aludirajući na najavu novih napada na Kijev. Europski čelnici i diplomati signalizirali su da će ostati u Kijevu unatoč upozorenjima Moskve, odbacujući ono što su opisali kao pokušaj zastrašivanja i izolacije Ukrajine. Katarina Mathernova, veleposlanica Europske unije u Ukrajini, rekla je da blok "ne ide nikamo".

"Ostajemo u Kijevu", objavila je na X-u. "Ostajemo s Ukrajinom."

Prijetnja je stigla nakon jednog od najvećih masovnih napada raketama i dronovima na glavni grad, u kojem su poginule dvije osobe, a ozlijeđeno više od 80. Napadi su zabilježeni u gotovo svakom kijevskom gradskom okrugu. U izjavi ruskog ministarstva vanjskih poslova strani državljani, uključujući diplomate, pozvani su da napuste grad, dok su ukrajinski civili pozvani da se drže podalje od "vojne i administrativne infrastrukture režima Volodimira Zelenskog". Predsjednik Zelenski ranije je upozorio da Rusija planira napasti takozvane "centre donošenja odluka", uključujući zgradu Ureda predsjednika u središtu Kijeva.

Agresor se opravdava

Rusija često koristi narativ odmazde kao opravdanje za velike napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu iako je agresor u ratu protiv suverene Ukrajine. No unatoč tome što ima sredstva za to, Rusija se do sada uglavnom suzdržavala od napada na najvažnije vladine zgrade u Kijevu, od kojih su mnoge i zaštićeni spomenici kulture, građevine s povijesnom važnošću. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da Ukrajina "ne bi trebala podleći ovoj ruskoj ucjeni", pozivajući na "proporcionalan" zapadni odgovor na prijetnje, uključujući "dodatne pakete pomoći i dodatne sankcije".

"Putin mora shvatiti da ništa neće postići vojnim sredstvima. Umjesto toga, mora spasiti svoju zemlju, ako još uvijek može", dodao je Sibiha, misleći na utjecaje ukrajinskih dugodometnih napada na rusko gospodarstvo.