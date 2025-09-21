Missica postaje glavna tužiteljica, Trump gura svoju bivšu odvjetnicu na važnu poziciju

Donald Trump objavio je da imenuje svoju bivšu odvjetnicu Lindsey Halligan za državnu odvjetnicu istočnog distrikta Virginije, nakon što je u javnom istupu izvršio izravan pritisak na glavnu državnu odvjetnicu Pamelu Bondi da agresivnije proganja njegove političke neprijatelje, piše The Guardian. "Pam Bondi radi SJAJAN posao kao glavna državna odvjetnica Sjedinjenih Država. Vrlo je pažljiva, pametna, voli našu zemlju, ali treba joj čvrsta tužiteljica u Virginiji, poput moje preporuke Lindsey Halligan, da stvari pokrene,“ napisao je Trump na Truth Socialu.

U ranijoj online objavi, koja je zvučala poput izravne poruke Bondi, Trump je zahtijevao da imenuje Halligan – njegovu posebnu asistenticu i bivšu misicu – umjesto Erika Sieberta, iskusnog tužitelja i bivšeg policajca koji je nedavno podnio ostavku nakon što nije pronašao temelja za podizanje optužnice protiv državne odvjetnice New Yorka, Letitie James. "Ne možemo više čekati, to ubija našu reputaciju i vjerodostojnost. Dvaput su me opozvali, pet puta optužili – NI ZA ŠTO. PRAVDA SE MORA PROVESTI, ODMAH,“ poručio je Trump.