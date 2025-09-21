Naši Portali
KREĆE LOV NA PROTIVNIKE?

Missica postaje glavna tužiteljica, Trump gura svoju bivšu odvjetnicu na važnu poziciju

21.09.2025.
Halligan je ranije zastupala Trumpa u parnicama nakon pretresa njegova imanja Mar-a-Lago u potrazi za povjerljivim dokumentima. Nije jasno hoće li funkciju preuzeti privremeno dok ne prođe potvrdu u Senatu

Donald Trump objavio je da imenuje svoju bivšu odvjetnicu Lindsey Halligan za državnu odvjetnicu istočnog distrikta Virginije, nakon što je u javnom istupu izvršio izravan pritisak na glavnu državnu odvjetnicu Pamelu Bondi da agresivnije proganja njegove političke neprijatelje, piše The Guardian. "Pam Bondi radi SJAJAN posao kao glavna državna odvjetnica Sjedinjenih Država. Vrlo je pažljiva, pametna, voli našu zemlju, ali treba joj čvrsta tužiteljica u Virginiji, poput moje preporuke Lindsey Halligan, da stvari pokrene,“ napisao je Trump na Truth Socialu.

U ranijoj online objavi, koja je zvučala poput izravne poruke Bondi, Trump je zahtijevao da imenuje Halligan – njegovu posebnu asistenticu i bivšu misicu – umjesto Erika Sieberta, iskusnog tužitelja i bivšeg policajca koji je nedavno podnio ostavku nakon što nije pronašao temelja za podizanje optužnice protiv državne odvjetnice New Yorka, Letitie James. "Ne možemo više čekati, to ubija našu reputaciju i vjerodostojnost. Dvaput su me opozvali, pet puta optužili – NI ZA ŠTO. PRAVDA SE MORA PROVESTI, ODMAH,“ poručio je Trump.

Natjecala se na izboru za Miss Colorado USA dvaput – 2009. godine ušla je u polufinale, a 2010. osvojila je četvrto mjesto. Halligan je ranije zastupala Trumpa u parnicama nakon pretresa njegova imanja Mar-a-Lago u potrazi za povjerljivim dokumentima. Nije jasno hoće li funkciju preuzeti privremeno dok ne prođe potvrdu u Senatu. Prije službene objave imenovanja, Mary “Maggie” Cleary, odvjetnica ministarstva pravosuđa, obavijestila je kolege da je neočekivano dobila ponudu za tu dužnost, navodi Reuters. Trumpovi suradnici ranije su kritizirali Sieberta jer nije pokrenuo postupke protiv James zbog navodne hipotekarne prijevare, kao ni protiv bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeyja, još jednog od Trumpovih dugogodišnjih protivnika. Siebert je, prema izvorima, smatrao da dokazi nisu dovoljno jaki za podizanje optužnice.
Ključne riječi
SAD Donald Trump

