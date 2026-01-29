17-godišnja djevojka umrla od raka dojke: Ovaj su simptom liječnici ignorirali jer su smatrali da je premlada

Sedamnaestogodišnja djevojka preminula je od raka dojke nakon što su njezini liječnici kvržicu koju je otkrila otpisali kao "hormonalne promjene". Isla Sneddon potražila je liječničku pomoć s 15 godina nakon što je pronašla kvržicu u dojci, no rečeno joj je da je uzrokovana hormonalnim promjenama i vjerojatno benigna. Dvije godine kasnije preporučena joj je biopsija, ali je uputnica degradirana zbog njezine dobi. U trenutku kada je Isli dijagnosticiran rak dojke, njezinoj je obitelji rečeno da joj je preostalo samo šest mjeseci do godinu dana života, a preminula je u ožujku prošle godine.

Njezini roditelji, Mark i Michelle, sada se bore za promjenu zakona nakon smrti svoje kćeri, za koju kažu da bi bila dijagnosticirana ranije da je bila punoljetna. Vjeruju da bi Islin rak bio izlječiv i da bi njihova kći danas bila živa da su se njezini simptomi tretirali na isti način kao kod odrasle osobe. "Vjerovali smo onome što nam je rečeno. Smatramo da bi se, da je Isla bila odrasla osoba s istim simptomima, puno više toga poduzelo", izjavio je otac Mark.

"Provela bi se dulja provjera, ne bi joj rekli da je to nešto što će nestati. Nikada nećemo znati, ali vjerujemo da je rak otkriven tada, možda ne bi došlo do ovoga. Ne želim da se ijedan drugi otac ili majka osjećaju kao mi. Prazni smo, izgubljeni, nikada ne bih poželio ovo nekoj drugoj obitelji. Ako ovaj zakon prođe, može spasiti drugo dijete od onoga kroz što je Isla prošla", dodao je slomljeni otac. Mark je Islu opisao kao "najbolju kćer koju možete poželjeti". "Bila je bistra i vedra. Imala je zaista dobar smisao za humor i bila je prekrasna. Njezina majka i ja obožavali smo je, samo smo željeli da ima najbolji mogući život", rekao je.

Kasna dijagnoza i strašna istina

U ljeto 2024. godine, Isla se ozbiljno razboljela zbog posljedica tada još nedijagnosticiranog raka te je odvezena u lokalnu bolnicu u Airdrieju. Sljedećih deset tjedana provela je na pretragama i zahvatima u raznim bolnicama diljem Škotske. "Isla i moja supruga bile su na odmoru u Rimu, a tjedan dana kasnije joj je pozlilo i završila je u bolnici. Nikada nismo pomišljali da je rak, nije bilo povijesti raka u mojoj ili supruzinoj obitelji. To nam je bila zadnja stvar na pameti", ispričao je Mark.

"Kada joj je pozlilo i kada je ušla u sustav javnog zdravstva, dobila je fantastičnu njegu, ali dok su joj dijagnosticirali rak, bilo je prekasno. Na kraju deset tjedana u bolnici, rekli su nam da Isla ima rak. Moja supruga i ja mislili smo da postoje stadiji i da ćemo vidjeti u kojem je stadiju i kakvo joj je liječenje potrebno", prisjetio se. Međutim, odveli su ih u sobu i priopćili im da njihovoj kćeri preostaje samo šest mjeseci do godinu dana života. "Proširio se s dojke na pluća, srce i limfne čvorove. Dok su ga otkrili, bilo je prekasno. Radilo se samo o ograničavanju štete. Isla nije htjela znati detalje. Samo je željela živjeti najbolje što je mogla", nastavio je otac.

Foto: Daily Record/Facebook

Njezina obitelj provela je što je više moguće kvalitetnog vremena s Islom u mjesecima prije njezine smrti, prije nego što se njezino stanje naglo pogoršalo. "Jedne nedjelje ujutro ustala je i rekla: 'Tata, ne osjećam se dobro, mislim da me trebaš odvesti u bolnicu'. Nikada ne bi tražila da ide u bolnicu, jer je već provela predugo u njoj", ispričao je Mark. Nakon šest sati čekanja na hitnu pomoć, otac i brat odveli su je u bolnicu u invalidskim kolicima. "Nismo je mogli podići jer je bila tako krhka. Odmah su je primili, ali su rekli da su njezine potrebe prekompleksne za tu bolnicu, no nisu je mogli premjestiti. Tada se slomila. Njegovali smo je kroz šest mjeseci kemoterapije, a umrla nam je na rukama u bolnici. Mislili smo da ćemo imati puno više vremena s njom. Bilo je tako strašno. To su stvari koje vidite na televiziji, događaju se drugim ljudima i ne mislite da će se dogoditi vama."

Obitelj se posljednjih godinu dana bori za uspostavu "Islinog zakona", koji bi zahtijevao da hitne pedijatrijske uputnice podliježu istim maksimalnim vremenima čekanja kao i uputnice za odrasle osobe sa sumnjom na rak. Kako piše Daily Mail Online, njihova peticija prikupila je više od 35.000 potpisa. Ministar zdravstva Neil Gray izrazio je najdublju sućut obitelji te je najavio sastanak s njima kako bi razgovarali o peticiji, napominjući da su već objavljene nove smjernice za upućivanje djece i mladih. S druge strane, Arwel Williams, direktor akutnih službi u NHS Lanarkshire, izjavio je kako je Islino liječenje bilo u skladu s očekivanim kliničkim smjernicama, ali je priznao koliko je situacija bila poražavajuća za obitelj te im izrazio iskrenu sućut.