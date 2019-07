'Upravni sudovi nisu ispunili svoju zadaću, povrijeđena su ustavna prava T. Karamarka'

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o ustavnim odlukama vezanim uz prava srpske manjine u Vukovaru, predmetu Tomislava Karamarka, ali i pitanju medijskih sloboda.

Naime, na sjednici Ustavnog suda održanoj 2. srpnja uvažena je ustavna tužba Tomislava Karamarka te se ukida presuda Visokog suda i presuda Upravnog suda te se predmet vraća Upravnom sudu.

– Ustavni sud usvojio je ustavnu tužbu Tomislava Karamarka te ukinio presudu i predmet vratio na ponovni postupak. Podnositelj je osporavao odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa – rekao je Šeparović.

– Ustavni sud uopće ne odlučuje o tome je li podnositelj bio u sukobu interesa, ta pitanja u nadležnosti su sudova i povjerenstva. No, zadaća je utvrditi je li došlo do povrede ustavnih prava podnositelja. On je ponovio prigovore koje je isticao pred upravnim sudovima te istaknuo da nije usvojen niti jedan njegov prigovor nego su samo prihvaćena stajališta povjerenstva – pojašnjava Šeparović.

Šeparović je pojasnio kako Upravni sud nije odgovorio na pitanja koja je u svom prigovoru postavio Tomislav Karamarko.

– Ustavni sud utvrdio je da Upravni sudovi nisu ispunili svoju zadaću, propustili su dati jasan i decidiran odgovor na postavljena pitanja. Podnositelj je otvorio važna pitanja na temelju granica ovlasti Povjerenstva – kaže Šeparović.

– Upravni sudovi na ta pitanja se nisu uopće očitovali iako je riječ o važnim pravnim pitanjima. Utvrdio je da je podnositelju povrijeđeno ustavno pravo tj. pravo na pravično suđenje – dodao je. Deset sudaca glasalo je za ovu odluku, tri suca bila su protiv.

– Laičkim riječima, Upravni sudovi nisu odgovorili na prigovore koje su odvjetnici Tomislava Karamarka isticali u žalbama, nisu dobili odgovore od upravnih sudova. Upravni sudovi nisu izvršili svoju ulogu nadzora nad zakonitosti akata upravnih tijela, odnosno povjerenstva. Mi nismo dirali odluku Povjerenstva, nismo se bavili odlukom Povjerenstva, nego smo propitivali prigovore koje podnositelj iznio, a nije dobio odgovore. Rekli smo im, vi odgovorite na ta pitanja, kad odgovorite onda ćemo mi odlučivati jesu li povrijeđena njegova prava. Sudovi nisu izvršili svoju zadaću – pojasnio je Šeparović.

– Ova odluka neće ni pomoći ni odmoći premijeru Plenkoviću ni nikom drugom. Svaki dužnosnik ima pravo na pravičan postupak i da se donese zakonita odluka, kako će na daljnji tijek rada povjerenstva utjecati ova odluka odlučit će Upravni sudovi. Nismo doveli u pitanje načela djelovanja Povjerenstva. Mi se nismo bavili Povjerenstvom, njime su se trebali baviti Upravni sudovi – rekao je.