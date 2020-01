Bulj traži smjenu ministra Ćorića: To mu nije prvi put'

Tomislav Ćorić je ministar bezakonja i ugroze okoliša. Da je on ministar bezakonja potvrđuje imenovanje ravnateljice Nacionalnog parka Krka Nelle Slavice, koja je po drugi put protuzakonito imenovana na tu poziciju, što nakon provedenog inspekcijskog nadzora, pokazuje i rješenje Državnog inspektorata od 23. prosinca prošle godine. Ćoriću to nije prvi put - izjavio je saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.

- On je i nakon srpanjske presude splitskog Upravnog suda, koji je poništio prvo imenovanje Nelle Slavice ravnateljicom, istu opet imenovao na to mjesto. A sad je i Državni inspektorat utvrdio da se tim imenovanjem krši Zakon o hrvatskim braniteljima te je time povrijeđeno pravo Ljiljane Zmijanović koja ima status hrvatske braniteljice. Što to govori? Govori to da ministar Ćorić ne poštuje hrvatske zakone, kao ni Zakon o hrvatskim braniteljima, iako Ljiljana Zmijanović ima bolje karakteristike i uvjete za poziciju ravnateljice. No, Ljiljana Zmijanović sa statusom braniteljice njemu nije bitna, bitnija mu je Nella Slavica koja ima dvije stranačke iskaznice, HDZ-ovu i HNS-ovu. I to je razlog zašto iz tog područja iseljavaju stručni ljudi – kazao je danas Mostov saborski zastupnik Miro Bulj na konferenciji za medije nazvanoj “Ministar Ćorić uporno krši zakon nezakonitim imenovanjem ravnateljice Nacionalnog parka Krka”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ministra je optužio i za potpunu nebrigu o NP Krka jer u taj nacionalni park, kako reče, mnoga onečišćenja dolaze iz pritoka rijeke Krke.

– Ministra za to nije briga, on samo nastoji zadovoljiti županijske čelnike, županijske faraone. Svima su njima jedini interes županijske tvorevine, a ne zakoni. Županije su štetočine razvoja Hrvatske koje podržavaju ministar Ćorić i premijer Plenković. No, kako ministar nije poštovao odluku Upravnog suda, što sad potvrđuje i Državni inspektorat rješenjem da je nezakonito imenovao ravanteljicu Nellu Slavicu, pozivam premijera Plenkovića, i očekujem od njega, da razriješi dužnosti ministra bezakonja i ugroze okoliša Tomislava Ćorića – izjavio je Bulj zatraživši i od ministra branitelja Tome Medveda te od predsjednika Odbora za veterane Jospia Đakića da od premijera zatraže poštivanje Zakona o braniteljima.

Kako je Bulj jutros sve do tri sata prisustvovao saborskoj raspravi o subini ministrice znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, osvrnuo se i na tu temu.

– Iako mi u Mostu nismo potpisnici zahtjeva za razrješenjem ministrice Divjak, mi ćemo to razrješenje podržati. A sinoć je bilo malo razočaravajuće i neozbiljno jer u jednom trenutku u sabornici nije bilo nikoga najjače oporbene stranke kao predlagatelja tog razrješenja. No, ministrica tijekom rasprave nije odgovorila niti na jedno postavljeno pitanje i zato ćemo podržati njeno razrješenje. A premijer Plenković je na toj raspravi bio jako kratko i bilo mu je malo neugodno i nezgodno. On je više branio sebe nego ministricu. Okolnosti su mu neugodne jer ne može tajnici narediti da napiše razrješenje mistrice Divjak iako znamo kako je svojevremeno tajnici brzo naredio pisanje razrješenja Mostovih ministara – kazao je Bulj.