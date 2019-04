'Kako je moguće da banka skida s računa preostali novac od mirovine!?'

Mirela Španjol Marković, vlasnica tvrtke Ciceron komunikacije, na svome je Facebook profilu podijelila neugodno iskustvo s bankama i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje.

- Ljudi, što je ovo? Kako je moguće da kad netko premine, država s njegovog računa jednostavno skine sav preostali novac od mirovine? Pa to je privatni račun i privatna imovina, i postoje zakonski nasljednici. Jutros dođem s pravomoćnim rješenjem nakon ostavinske da zatvorim račun i u banci mi kažu da je novac vraćen u državni proračun! I neka idem u HZMO. I onda odeš u HZMO, čekaš u redu i predaješ zahtjev za povratom koji će biti vraćen u roku od 60 dana! - napisala je Španjol Marković i dodala:

- Pa što je ovo? Kako je to moguće da država ulazi u bilo čiji privatni račun u banci? Zašto banke to dozvoljavaju? Kako bezobzirno i kafkijanski. Mislim si, što je s jadnim ljudima kojima su preminuli bračni partneri i sami su u mirovini, što moraju raditi da bi došli do svoje imovine! Ovo nije država, ovo je plemenska zajednica neandertalaca.