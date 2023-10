'Togonal mi je brzo poslao poruku': Holy ispričala što je bilo dan nakon statusa koji je uzburkao duhove

- Ono, kada su muški gosti u emisiji profesor i doktor, a ja sam gospođa. Moja titula je, očigledno, nebitna jer sam žena - ovom se posve opravdanom opaskom jučer ujutro bivša ministrica zaštite okoliša i prirode te doktorica znanosti Mirela Holy na X-u (bivšem Twitteru) osvrnula na svoje gostovanje u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" u kojoj se noć prije razgovaralo o strašnom požaru u osječkoj tvornici za preradu plastike. Holy je kasnije u komentarima dodala kako to nije prvi put da joj se tako nešto dogodilo.

Za one koji možda nisu gledali emisiju, ukratko ćemo pojasniti o čemu se radi. Te su večeri u "Otvorenom", u zagrebačkom studiju, gostovali već spomenuta bivša ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy te bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, dok su u osječkom studiju gosti bili načelnik stožera civilne zaštite Osijeka Dragan Vulin i specijalist javnog zdravstva Nikola Kraljik. Svi su oni tim svojim funkcijama, i sadašnjim i bivšim, bili predstavljeni i na početku emisije, a iste su funkcije bile ispisane i na ekranu u trenucima kada je svatko od njih u emisiji govorio. Problem je u tome što je voditelj Togonal tijekom emisije, razgovarajući sa svima, imao različit način ophođenja i tituliranja prema muškim sudionicima rasprave i jedinom ženskom sudionicom. Naime, obraćajući im se, Dobrovića je nekoliko puta tijekom emisije, od uvodnog pozdrava pa nadalje, titulirao s "profesore", Kraljiku se također nekoliko puta obratio s "doktore", dok je Mirelu Holy, koja je doktorica znanosti, oslovljavao tek s - "gospođo".

>> VIDEO Mirela Holy ljuta zbog načina na koji ju je oslovio voditelj HRT-a: 'Ovo se nije prvi put dogodilo'

Stoga je Holy nakon emisije reagirala zbog takvog neravnopravnog, diskriminirajućeg i posve neprihvatljivog tretmana. Inače, Holy je diplomirala na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, na katedrama za etnologiju i komparativnu književnost, a potom je magistrirala i doktorirala na znanosti o književnosti. Doktorat iz područja humanističkih znanosti, s temom “Mitski aspekti ekofeminizma”, stekla je 2005., a 2020. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice interdisciplinarnih znanosti na poljima sociologije, informacijsko-komunikacijskih znanosti i filologije. Od 2006. predaje pak na zagrebačkom privatnom sveučilištu Vern'.

Danas smo je nazvali i zamolili da malo detaljnije pojasni svoju reakciju nakon emisije "Otvoreno" i komentare koji su nakon toga uslijedili.

- Ne tražim ništa posebno već samo to da se prema svima odnosi na jednak način. Ako se oslovljava titulama, onda to mora vrijediti i za muškarce i za žene. No mislim da je korektnije da se ljude oslovljava imenom. I zbog političke korektnosti, jer danas imate rodne manjine pa ne možete prejudicirati. Uostalom, i naputak Europske unije je da se ljude ne naziva "gospodine" i "gospođo". Dakle, nemam apsolutno ništa protiv niti inzistiram da se nekoga oslovljava titulama, ali je vrhunski bezobrazluk da se samo mene ne oslovljava titulom ako se druge sudionike u raspravi, koji također imaju akademske titule, oslovljava s titulama. Smatram da su moje stručne kompetencije iste pa ako se drugima obraćate navodeći titulu, onda se isto tako s navođenjem titule morate obratiti i meni - vrlo jasno i kategorički kazala je Holy odmah odgovorivši i na to zašto na ovaj način nije reagirala odmah u samoj emisiji.

- Pitali su me to i drugi. U emisiji nisam reagirala zato što to ne bi bilo korektno prema temi emisije. To bi bilo skretanje s vrlo važne teme jer je tema zaštite okoliša ionako premalo zastupljena u javnosti i medijima. A i pitanje je bontona. Nije primjereno kada te pozovu da govoriš o jednoj tako važnoj temi na taj način skretati pozornost na sebe i svoje osobno nezadovoljstvo načinom obraćanja voditelja. Ali preko toga ne treba prijeći. Naravno, Mislav Togonal nije imao nikakvu zlu namjeru. Radi se naprosto o perpetuiranju određenih patrijarhalnih obrazaca kojih ljudi nisu svjesni. Zato treba upozoravati na to jer ako nećemo upozoravati i osvještavati ljude, nikad nećemo izaći iz tih patrijarhalnih obrazaca po kojima su muškarci uvijek stručnjaci, a žene su uvijek tek gospođe. Sva sreća da nisam ispala "gospođica" ili "gospodična" - pojasnila je Holy na kraju se malo i našalivši.

POVEZANI ČLANCI:

A što kaže na komentare koji su uslijedili nakon njenog jučerašnjeg kratkog i kritičkog osvrta na "Otvoreno", zanimalo nas je.

- Vidjela sam da su komentari ismijavački. Ispala sam pokondirena tikva kojoj je važna titula. Ispalo je da sam jako tašta, a ljudi ne razumiju da se radi o nejednakim kriterijima iz kojih se vidi koliko mi imamo patrijarhalno društvo, društvo u kojem su muškarci "profesori" i "doktori", dok su žene, koje su također doktorice znanosti, samo "gospođe". Dobrovićeva i Kraljikova stručnost nije se propitivala, ali se kasnije propitivala moja stručnost. Pa nisam se ja sama pozvala u emisiju. Pozvali su me drugi, oni koji osmišljavaju emisiju. I valjda su me pozvali zbog moje stručnosti za tu temu. Znači, Dobrovićeve se i Kraljikove kompetencije ne propituju, one su same po sebi priznate jer su muškarci, a moje se znanstvene titule propituju i moram dokazivati što sam. I nije mi se to sad dogodilo prvi put. Više puta u raznim emisijama bilo je situacija gdje su muški sudionici bili titulirani, a ja sam bila samo "gospođa". Bilo je toga i u Saboru, na način da su oni s desnog spektra bili oslovljavani titulama, a nama s lijevog spektra obraćalo se samo s "gospodin" i "gospođa". I kada već govorim o tome i o "Otvorenom", ja sam bila jedina u toj emisiji koja je kao jedina osoba iz Hrvatske na javnom natječaju izabrana u Odbor misije za adaptaciju klimatskim promjenama EU u sklopu najprestižnijeg znanstveno-istraživačkog programa Europske unije koji se zove Horizon Europe. Članica tog Odbora bila sam od 2019. do 2021. - kazala je Mirela Holy.

Na kraju smo je pitali još samo to je li joj se nakon njene jučerašnje reakcije javio voditelj emisije Mislav Togonal, na što je uzvratila:

- Da. Tvit sam posla ujutro i Togonal mi je vrlo brzo poslao poruku da mi se ispričava. Uzvratila sam da je u redu. Ponavljam, Mislav nije imao zlu namjeru. Radi se o duboko ukorijenjenim patrijarhalnim obrascima, a ljudi toga nisu niti svjesni.

>> VIDEO Požar u Osijeku je pod kontrolom, sada je najveći problem izdimljavanje: 'Majka svih požara dogodila se u Osječko-baranjskoj županiji'