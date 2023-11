Ministrica Vučković: Situacija je pod kontrolom, jučer nismo zabilježili ni jedan slučaj

Prosvjedi svinjogojaca nezadovoljnih Vladinim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge i dalje traju. U istočnoj Slavoniji traktori se i danas mogu vidjeti na prosvjednim punktovima kod graničnih prijelaza Županja-Orašje i Vođinci, te u Potnjanima. Poljoprivrednici traže razgovor s Vladom RH.

Premijer Andrej Plenković tim povodom u 9 sati održao je sastanak s članovima Vlade i predstavnicima nadležnih institucija u vezi suzbijanja afričke svinjske kuge. Predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac jučer je rekao da će se danas održati sastanak s pregovaračem kojeg odredi premijer, piše HRT.

- Situacija je, što se tiče bolesti, pod kontrolom. Jučer nismo imali potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge te u posljednjih 10-ak dana imamo samo 3 potvrđena slučaja, svi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ministarstvo je dodatno izvijestilo o mjerama koje se provode, fokus je bio na suzbijanju bolesti, a obavljene su dodatne konzultacije s predstavnicima struke koji su potvrdili dobru epidemiološku situaciju - kazala je ministrica Marija Vučković.

Ona je istaknula kako je zaključno s jučerašnjim danom isplaćeno 1209 zahtjeva ukupne vrijednosti malo manje od 7.100.000 eura, a daljnji zahtjevi su u obradi te bi naknade trebale biti isplaćene do kraja ovog tjedna. Također je na pitanje novinara odgovorila da zbog krize povezane s afričkom svinjskom kugom neće napustiti poziciju ministrice poljoprivrede.

Potvrdila je i da će Ministarstvo poljoprivrede u najkraćem roku obratiti s pozivom za sastanak na temu afričke svinjske kuge, no neće udovoljiti zahtjevu svinjogojaca da se sastanak održi u Slavoniji. - Odmah ću reći, mi u Slavoniju dolazimo često na različite teme, ona je prioritet, tako da će sastanaka u Slavoniji biti na različite teme, ali ovaj sastanak treba biti i bit će u Zagrebu što je želja i zahtjev većine zainteresiranih dionika - zaključila je ministrica.

- Došlo je do stagnacije afričke svinjske kuge u Hrvatskoj što nam zadaje veliko zadovoljstvo. Možemo reći da je situacija za sada pod kontrolom, no riječ je o otpornom virusu koji može dugo preživjeti u raznim uvjetima. I dalje je potreban oprez, trebamo znati kako postupati u slučajevima kada postoji sumnja u zarazu mesa - rekla je Lorena Jemeršić iz Hrvatskog veterinarskog instituta.

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak naglasio je kako neke mjere nisu drage niti farmerima niti veterinarima, no nužne su jer protiv afričke svinjske kuge nema niti cjepiva niti lijeka, no smatra kako su svi odradili odličan posao.

- Došli smo u fazu gdje se bolest smiruje i trebalo bi sada odraditi to do kraja, da ponovno počnemo vraćati svinje. Nitko neće zabraniti držanje svinja niti svinjokolju, no to mora biti u određenim uvjetima. Ustanovljeno je da nam je određen broj svinja bio na terenu koje su se držale na crno, nisu bile prijavljene. Nadamo se da ćemo se u budućnosti pridržavati svih biosigurnosnih mjera i da će svinjogojstvo još jače zaživjeti na području Slavonije - kazao je, dodajući kako "ne smijemo zaboraviti da graničimo s dvije zemlje koje su pune bolesti, Srbijom i BiH".

