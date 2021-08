Miljavac: Pa ni nacističku Njemačku nisu optuživali za toliki zapovjedni kadar! To je katastrofa

U susjednim državama, pa i u BiH za koju želim vjerovati da je prijateljska, zasipaju Hrvatsku optužnicama protiv hrvatskih ratnih zapovjednika za nedokazana, izmišljena djela otprije 26 godina. Hrvatska država treba reći: “Taj film ne bute gledali, tim ljudima se neće suditi u hrvatskoj državi, to su naši ratni zapovjednici...”

Zapovjednici Bljeska

Ove riječi predsjednika i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića izrečene prije samo nekoliko dana na proslavi obljetnice Oluje u Kninu danas zvuče pomalo proročanski. Ili je pak predsjednik doznao što se u sarajevskoj kuhinji kuha kada je poznato da je u Hrvatsku netom pristigla “zamolnica” Tužiteljstva BiH koje od Hrvatske traži preuzimanje kaznenog progona za 14 hrvatskih visokih umirovljenih časnika, mahom ratnih zapovjednika koji su vodili najveće oslobodilačke akcije tijekom Domovinskog rata.

Na toj sramotnoj listi našli su se i umirovljeni generali Pavao Miljavac, Mladen Markač, Marijan Mareković, Davor Domazet Lošo i Luka Džanko. Optužnica tereti i Renata Romića, Željka Verkaza, Rudolfa Loknera, Vladu Gavrića i Stjepana Gašljevića, a na popisu su i trojica umrlih hrvatskih generala – bivši načelnik Glavnog stožera Petar Stipetić, Imra Agotić i Ivan Basarac. Riječ je o zapovjednicima iz operacije Bljesak, a Tužiteljstvo BiH tereti ih za dva kaznena djela: ratni zločin protiv civila i povredu zakona i običaja ratovanja.

Točnost ove uznemirujuće informacije potvrdio je Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave koji je najavio kako će “ovih dana proslijediti predmete Državnom odvjetništvu i da će, kao i do sada, Državno odvjetništvo u neovisnom istražnom postupku odlučiti što će s tim predmetima”. No, ta je izjava za Novu TV kao i ideja da bi se optužnicu uopće “provuklo” kroz hrvatski pravosudni sustav razljutila predsjednika Hrvatskog generalskog zbora Pavla Miljavca, kako nam je kazao na početku razgovora za Večernji list.

– Postoji Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći koji u točki 12. jasno kaže da se neće postupati po politički motiviranoj optužnici ili ako se ugrožava sigurnost RH. Prema tome, Ministarstvo pravosuđa treba odbaciti ove optužnice i uopće ih ne slati DORH-u. Zapravo, država je trebala odmah to poslati natrag u BiH, a ne razmišljati o procesu. Osim toga, očekivao sam da će se o tako važnoj temi javiti ministar, a ne državni tajnik koji je kasnije u izjavama reterirao jer ga je očito netko upozorio – kazao je Miljavac, ne skrivajući ljutnju.

Bljesak je, nastavlja, legalna i legitimna operacija u kojoj nije postojala zapovijed da se “tuku” civili. Hrvatska vojska u toj operaciji nije prelazila granicu s BiH: došla je na svoje ustavne granice i tu je stala.

– S tim da su granicu prešli avioni, jedan od njih i Perešinov, koji su bombardirali skladište oružja i streljiva, što je legitimno: na svim vojnim akademijama uči se da se neprijatelju treba nanijeti što više gubitaka u materijalno-tehničkim sredstvima. A oni su kompletnu zapovjednu liniju iz Bljeska stavili na tu listu, čak i one koji su umrli. Pa ni nacističku Njemačku nisu optuživali za toliki zapovjedni kadar! To je katastrofa – kaže Miljavac kojeg optužnice nisu iznenadile jer je od 2017. godine upozoravao na to da se pišu u Sarajevu zbog čega naši generali iz predostrožnosti nisu prelazili granicu s BiH.

Umirovljeni general bojnik Luka Džanko, čije su postrojbe prve ušle u Okučane, danas kaže kako je riječ o posve neshvatljivoj i politički motiviranoj optužnici.

– Bljesak je u cijelosti vođen na teritoriju Hrvatske, stali smo kada smo došli do Save. Osobno sam došao do savskog mosta koji spaja Staru Gradišku s Bosanskom Gradiškom i jamčim da nijedan naš vojnik nije prešao u BiH. Štoviše, upravo je s bosanskog područja po nama tukla srpska artiljerija, dakle, logika govori da bismo trebali mi njih tužiti, a ne obratno. Mi smo njima mnogo pomogli kad je najviše trebalo, trebali bi biti zahvalni za svu pomoć susjednoj državi BiH – kaže Luka Džanko.Umirovljeni general Ljubo Ćesić bio je još žešći.

Igraju se s nama

– Postavljam pitanje zašto DORH ne podiže optužnice protiv časnika Armije BiH koji su odgovorni za zločine nad Hrvatima u Hrvatskoj i BIH? Recimo, general Sefer Halilović, agent KOS-a koji je kasnije bio načelnik u Armiji BiH, Mirsad Bezdrob zvani Kan, koji se istaknuo u agresiji na RH na području Zadra i Benkovca, Mevludin Bešić, zamjenik zapovjedništva zrakoplovstva Armije BiH, koji je sudjelovao u razaranju Vukovara u zračnim operacijama, Aldo Tulek, zapovjednik zrakoplovne baze u Bihaću s koje su poletjeli zrakoplovi i bombardirani Banski dvori... i tako dalje – kaže general Rojs koji je naveo čak 29 časnika Armije BiH protiv kojih bi Hrvatska mogla podići optužnice.

Naposljetku, generala Pavla Miljavca pitali smo je li mu neobičan tajming optužnica i čime su zapravo motivirane?

– U politici se malo toga događa slučajno. Mislim da je to motivirano prije svega iz Srbije. Odgovara to Srbima, ali odgovara i Bošnjacima: vikali su zbog Pelješkog mosta, vikali su oko izbornog zakona u BiH, optuživali nas da želimo treći entitet... I sada nam bacaju lopticu ne bi li se malo igrali s nama. Za Oluju se, manje-više sudilo i sad je ostao Bljesak da nas malo “pročačkaju” – kaže Miljavac, dodajući kako od države očekuje promptnu zaštitu časnika.

– Država će, štiteći nas, štititi državu, mi smo samo poluga kojom žele destabilizirati Hrvatsku jer ako su generali osuđeni, onda je hrvatska država nastala na zločinu. Država treba zauzeti jasno stajalište i ne dopustiti bilo kakvo procesuiranje, odbaciti optužbe jer, u protivnom, gdje je kraj? – zaključio je general Miljavac.

Uoči Alke, zamolnicu su komentirali predsjednik i premijer.

- Moj stav je stav moje Vlade i mene kao premijera iz 2015. godine. Taj zaključak o nesuradnji, o takvoj vrsti postupka je još uvijek na snazi. Problem je što takve optužnice odnosno istrage uopće dolaze - rekao je Milanović.

Premijer Plenković pak kazao je da će Ministarstvo pravosuđa proučiti tu dokumentaciju i vidjeti treba li to predati DORH-u, a oni će to proučiti i donijeti odluku.

- Ne mogu prejudicirati, oni mogu u konačnici to odbaciti i tako riješiti to pitanje - kazao je Plenković.

