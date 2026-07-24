Vučić odlazi, vraća se Vučić: Brnabić povukla prvi potez, u Srbiji se spremaju političke rošade

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) priprema se za izbore koje srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje već mjesecima, a prvi institucionalni korak bi mogla biti rasprava o povjerenju aktualnoj vladi kao preduvjet da se Vučiću otvori put za mjesto premijera. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u petak raspravu o povjerenju vladi Đure Macuta za 27. srpnja. Vučić je sredinom srpnja rekao za Financial times (FT) kako planira da se poslije prijevremenih izbora koji će biti održani do početka prosinca vrati na mjesto premijera.

Prema ocjeni FT-a, Vučić - kojeg protivnici optužuju da je "korumpirani autokrat" - suočava se s najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri od urušavanja nadstrešnice na željeničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024, kada je poginulo 16 ljudi, što je pokrenulo skoro dvogodišnje protuvladine prosvjede, prenijela je agencija Beta.

Da bi umirio kritičare, Vučić je obećao da će ove godine raspisati prijevremene izbore, a u lipnju je najavio i da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike. Premda je ta dužnost po ustavu uglavnom ceremonijalna, on je, zahvaljujući svom utjecju u vladajućoj stranci, ostvarivao političku moć. "Najvjerojatnije ćemo prvo imati parlamentarne izbore, a zatim predsjedničke... Parlamentarni izbori bit će održani do početka prosinca... Nema prostora za drugačije odluke", rekao je Vučić za FT.

On je u međuvremenu objasnio i mogući scenarij institucionalne rošade koja bi mu omogućila da se vrati na mjesto premijera, a da istodobno ne prekida kontinuitet ključnog političkog utjecaja.

Vlada Srbije će vjerojatno prvo podnijeti ostavku, poslije čega raspisujem izbore za zastupnike. Nakon toga ću još nekoliko dana, najviše dva tjedna, obavljati poslove predsjednika, a zatim podnijeti ostavku, rekao je Vučić ranije ovog tjedna tijekom posjeta Svilajncu.„Postoji opcija da i ja i vlada podnesemo ostavku i da me za dva dana Skupština izabere za predsjednika vlade, ako imam većinu u Skupštini, ali za mene to nije opcija. Kada budem, i ako budem tražio glas od naroda za tu dužnost, tek kada dobijem glas od naroda za premijera mogu to eventualno postati. Dakle, iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno i legitimno, ja to neću učiniti”, ustvrdio je Vučić.

Prenoseći Vučićevu raniju izjavu o izborima u prosincu, FT podsjeća da je Srbija kandidat za članstvo u EU-u od 2012., ali da je proces pristupanja u zastoju 13 godina, koliko je Aleksandar Vučić ključni politički arbitar na različitim državnim dužnostima.