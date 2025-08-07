Milijunaš lovio životinje za trofeje pa poginuo od najveće: 'Crna smrt' od 1,3 tone ubila ga je na licu mjesta

Asher Watkins (52), američki milijunaš i lovac na trofeje, pratio je 1,3 tone teškog mužjaka afričkog bivola, poznatog pod nazivom "Crna smrt", u lovištu Bambisana od 50.000 jutara u nedjelju, kada je životinja iznenada jurnula na njega brzinom od 55 km/h. Bivol ga je snažno udario i gotovo trenutno usmrtio nakon što je postajao sve uznemireniji. Asherova bivša supruga Courtney odala mu je počast, rekavši kako je njihova tinejdžerska kći Savannah u stanju šoka, piše Metro. "To je stvarnost koju je još uvijek teško pretočiti u riječi. Naša su srca teška dok pokušavamo proći kroz nadolazeće dane, osobito za Savannah dok tuguje za svojim ocem", rekla je. "Od tada smo u stanju šoka i slomljenog srca, pokušavajući shvatiti ne samo gubitak, već i složenost koju on nosi sa sobom".

Asher, trgovac rančevima iz Teksasa, tvrdio je kako vjeruje da je lov važan za očuvanje divljine, a njegov profil na društvenim mrežama prepun je fotografija na kojima pozira uz ubijene planinske lavove i divlje ptice. Tijekom posjeta Argentini hvalio se da je s prijateljima u samo tri dana ubio tisuće golubova. Tvrtka Coenraad Vermaak Safaris potvrdila je njegovu smrt. "S dubokom tugom i teškim srcem potvrđujemo tragičnu smrt našeg klijenta i prijatelja Ashera Watkinsa iz SAD-a. U nedjelju, tijekom lovačkog safarija s nama u južnoafričkoj pokrajini Limpopo, Asher je smrtno stradao u iznenadnom i ničim izazvanom napadu bivola koji nije bio ranjen.

Pratio ga je zajedno s jednim od naših profesionalnih lovaca i jednim od tragača. Ovo je razoran događaj, i naše su misli uz njegove voljene. Činimo sve što možemo kako bismo pružili podršku članovima obitelji koji su ovdje s nama, kao i onima u SAD-u koji prolaze kroz ovu tragediju", napisali su. U trenutku incidenta, Asherova majka Gwen, brat Amon i očuh Tony čekali su ga u lovačkom domu. Safari tvrtka navodi kako su u kontaktu s njegovom kćeri Savannah i bivšom suprugom. "Svaki slobodan trenutak provodio je sa Savannah i dijelio život s njom. Nitko nije više volio svoju kćer od njega. Bit će slomljena jer je izgubila svog oca i najboljeg prijatelja", izjavio je blizak prijatelj.

Asher je bio vlasnik Watkins Ranch Groupa, tvrtke koja je prodavala ekskluzivne rančeve s cijenama od milijun do 30 milijuna funti. Prijateljica Shannon Wherry napisala je na internetu: "Na afričkom safariju sa svojom voljenom majkom, bratom i očuhom, Asher se suočio s jednim od legendarnih afričkih bivola. U trenutku neustrašivosti, kakav je i inače živio, suočio se s izazovom hrabro i napustio ovaj svijet kao čovjek vjere, avanture i hrabrosti. Volio je svoju dragocjenu kćer više od samog života, i sada iza sebe ostavlja nju i bivšu suprugu koje se suočavaju s nezamislivim gubitkom".

Afrički bivol može težiti do 1,5 tona, dosegnuti duljinu od 3,3 metra i visinu od 1,7 metara. Njegovi rogovi povezani su masivnom koštanom pločom na čelu, a vrhovi mogu biti udaljeni i do 1,2 metra. Poznat je po svojoj nepredvidivosti i agresivnosti, a jedini prirodni neprijatelji su mu ljudi i lavovi. Na web stranici safarija stoji da je riječ o "najopasnijoj životinji za lov u Africi". "Nijedna druga vrsta na planeti nema tako zastrašujuću reputaciju kao afrički bivol. Svake godine odgovoran je za više smrtnih slučajeva i ozljeda među lovcima. Lov na bivola je uzbudljiv i pun adrenalina, i nalazi se na vrhu liste želja svakog lovca. Lukav i tvrdoglav, traži zaklon u gustišu kada je ranjen ili osjeti opasnost. Bivoli su poznati po tome da napadaju bez upozorenja – stoga budite spremni na najgore", navode.