Milijarder Babiš udružio se s komunistima i preuzeo vlast

Češki milijarder Andrej Babiš bit će novi premijer Republike Češke nakon što mu je predsjednik Zeman drugi put ponudio mandat za sastavljanje vlade. No nije to išlo lagano i bez muke, a buduća češka vlada, koju treba potvrditi parlament, plod je jedne od najneobičnijih koalicija u povijesti ove države. Naime, bajoslovno bogati magnat Babiš, nemajući drugog izbora, ušao je u koaliciju s češkim komunistima, a stavovi gotovo prema svim pitanjima su im dijametralno suprotni.

Neobičan miks

Parlamentarni izbori u Češkoj okončani su prije sedam mjeseci, ali Babiša, kao ni njegovu stranku ANO, zbog sumnji u namještanje poslova i mogućih zloporaba subvencija Europske unije više ne trpe glavne opozicijske stranke koje su ga neposredno nakon izbora držale na mjestu premijera. Babiš je predsjedniku Zemanu podnio ostavku prije pet mjeseci, no predsjednik je najavio kako će upravo njemu predati novi, ponovljeni mandat za sastav vlade. Bio je to pritisak na socijaldemokrate CSSD-a koji su dvojili poduprijeti Babiša ili ne, no od svega toga vrlo je izgledno da neće biti ništa. No zato je Babiš spas našao tamo gdje se od jednog milijardera najmanje očekuje – u Komunističkoj partiji Češke i Moravske (KSCM).

U proteklih sedam mjeseci Babišev je ANO u parlamentu vrlo blisko surađivao s KSCM-om ali i krajnje desnom strankom Slobode i izravne demokracije (SPD), pa se ovaj neobični miks, može očekivati novim vladarom političke scene u Čeha. A miks ne može biti čudniji.

S jedne strane tu je Babiš na mjestu premijera, čovjek koji je obećavao glasačima kako će državom upravljati kao tvrtkom, izrazito proeuropski političar koji želi čvršću suradnju Praga i Bruxellesa. Veliki zagovornik eurointegracija, otvorenog tržišta i NATO-a. S druge strane su komunisti iz KSCM-a, koji su vlast posljednji put okusili u vrijeme Čehoslovačke, kao jedina stranka u državi.

Posljednja prilika

Iako je njihova stranka već u debeloj “zavjetrini”, još uvijek dobivaju određeni broj zastupnika u parlamentu (15), a glasače im mahom čine nostalgični birači koji se sa sjetom prisjećaju “kako je nekad bilo bolje”. No njih je sve manje, ne samo da umiru ljudi koji su bili vjerni članovi partije otprije tridesetak godina već je i Češka danas jedno od najbrže rastućih gospodarstava s najmanjom stopom nezaposlenosti u EU (2,4%). Shvaćajući da je ovo vjerojatno posljednja prilika da još jednom bar malo okuse vlast, komunisti su spremni ući u koaliciju s industrijalcem iako zagovaraju napuštanje NATO-a, slabljenje EU i zajedničkog tržišta, jačanje veza s Rusijom. No i to će sudjelovanje u vlasti biti simbolično, na razini usluge za uslugu.

– Ovo je samo privremena suradnja s komunistima, oni neće biti u vladi – kaže Babiš.