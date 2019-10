Milanović se oglasio o tome kako treba birati šefa Vrhovnog suda

Predsjednički kandidat Zoran Milanović oglasio se na društvenim mrežama oko izbora predsjednika Vrhovnog suda.

- Moj prijedlog za predsjednika Vrhovnog suda bit će osoba beskompromisnog karaktera i potpuno moralno nepotkupljiva. To vam obećavam! To je mali, ali važan doprinos u vraćanju povjerenja u pravosuđe. Predsjednik Vrhovnog suda odgovoran je za funkcioniranje sustava i na to mjesto treba doći najbolji, a ne najpodobniji, stoji na Facebook profilu Zorana Milanovića.

Podsjetimo, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira se na četiri godine, a trenutno dužnost predsjednika Suda obnaša Đuro Sessa.

