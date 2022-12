Milanovićeva ekipica ugurala Hrvatsku s Mađarskom, RS, Srbijom i Bjelorusijom

I kad smo pomislili da gore ne može, osveta slijeće iz Čilea. Još zajapurena i vruća. U trenutku dok je oporba u Saboru bojkotirala sudjelovanje Hrvatske u europskoj misiji vojne pomoći Ukrajini, dirigent tog operetnog čina nevino se šepurio po Južnoj Americi. On se izvukao, no oni su se svejedno naizgled naivno stavili njemu u službu, otplesavši tu gnjusnu urotu protiv Ukrajine, Hrvatske, EU i NATO-a. A u korist jedino Putinovoj Rusiji.



No, nakon slijetanja u Zagreb, Milanović ipak ne odolijeva preuzeti pune zasluge. Ako je netko dvojio u kremaljski karakter hrvatskog vrhovnog zapovjednika, nakon ovog bezobzirnog istupa i posljednjem hrvatskom vrapcu je jasno: Orban je mala beba prema njemu, a Vučić preplašeni zec. Sve što se Viktor i Aca ne usude reći, prije ili kasnije izgovorit će Zoki. Plameni jazavac s Pantovčaka pred kamerama riga vatru protiv korumpirane Ukrajine, dvolične hrvatske Vlade, pokvarene EK, prijetvornog NATO-a! Baš u trenutku dok Volodimir Zelenski dva kilometra od prvih Putinovih orka obilazi postrojbe u Bahmutu, 1200 kilometara jugozapadnije predsjednik RH, vrhovni zapovjednik hrabro se usudi izgovoriti riječi: “Bahmut nije naš problem!”