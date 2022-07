Milanović: Visoki predstavnik ipak može kad hoće, može što hoće

Taj posjet ne znači ništa. Kod njega je sve u funkciji PR-a i dojma. Naravno da nitko nije od nas nije potpuno imun od toga kada su u pitanju naše političke karijere i životi, trudiš se ostaviti neki dojam, ali koji je smisao ovog posjeta. Logično mi je da hrvatski premijer ide tamo. Ali sada nakon što je visoki predstavnik, nakon što sam ga mjesecima pozivao, najavio neke promjene. Znači ipak se može - poručio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović koji je sudjelovao na svečanom otvorenju osmog izdanja ELSA Ljetne pravne škole na temu Diplomacije i prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

- Visoki predstavnik ipak može kad hoće, može što hoće. Ono što je najavio taj gospodin, koji nema mandat visokog predstavnika i nažalost moram se složiti s Dodikom i Srbijom - nije ga izabralo Vijeće sigurnosti. Hrvatska je jamac Daytona, bitno je da se držimo pravila, jer kad ih kršimo prelama se na kičmi Hrvata. Gospodin visoki predstavnik neke je stvari promijenio, a neke nije. Kad pogledam što je na papiru prvenstveno koristi njemu i njegovom manipuliranju situacijom nakon izbora u BiH. Hrvatima si dao neku sirotinju, znači ipak može. Što je s izborom člana predsjedništva BiH? Još četiri godine Hrvate će zastupati netko tko dva glasa nije dobio - rekao je Milanović, prenosi HRT.

Dodao je kako se o tome 'više ne razgovara'.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 25.07.2022., Rijeka - Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanovic sudjelovao je na svecanom otvorenju osmog izdanja ELSA (European Law Students Association), Ljetne pravne skole, na Pravnom fakultetu. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

- Gdje je tu Plenković, ima li on što za reći. Ovo ne smatram ničim osim nedostojnom milostinjom prema Hrvatima, rekao je Milanović.

Visokog predstavnika pozvao je da ukine sve mjere njegovih prethodnika koje su donesene na štetu Hrvatima.

- Zašto ranije nije udružio snage sa mnom da izvršimo pritisak, to još uvijek možemo - rekao je Milanović.

Komentirao je i Vučićevu izjavu da neće odustati od posjete Jasenovcu.

- Danima se na tome radilo, ali nije se radilo kako se trebalo. Radilo se u potaji, preko posrednika. Detaljno sam bio o tome obaviješten. Gospodin Vučić je to trebao službeno najaviti. Da se najavio, mi bismo u jednom trenutku kao država morali reći - dođi. Oni sad traže novi termin. On će na kraju doći to nije sporno. Tamo dolazimo ja godinama, Plenković otkad se prerušio. Velika većina ljudi u RH smatra da je to stratište čije žrtve zaslužuju ljudsko poštovanje i da su većina tih ljudi Srbi. Ovakvo ponašanje Beograda i orkestriranog napada na RH, taj broj Hrvata u Hrvatskoj smanjuje. Vidim da on balansira neke izjave pa i oko tog mita da je u Jasenovcu stradalo 700.000 ljudi. Molim vas, pa nije, ni blizu. Zar 90.000 nije dosta. Ako želiš korektan susjedni odnos doprinesi tome, rekao je Milanović dodavši da će ga on tamo odvesti za ruku ako ne bude išlo drugačije, prenosi HRT.