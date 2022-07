Oleg Butković: 'Predsjednik je davao izjave koje ne stoje, Pelješki most je nadstranački projekt'

Ministar prometa Oleg Butković u Novom Vinodolskom je govorio o Pelješkom mostu te otkrio kako je cijeli proces gradnje bio pun izazova.

-Bilo je puno toga, puno izazova kod gradnje Pelješkog mosta. Posljednjih 6 godina su sve ključne odluke donijete, od financiranja do natječaja koji su išli u nekoliko faza. Žalbeni postupci frustriraju. Najviše su me frustrirale žalbe pojedinih tvrtki koje su bile besmislene, to je zakon o javnoj nabavi dopustio. Krenuli smo u izmjene zakona pa ćemo zlouporabe žalbenih postupaka pokušati izbjegnuti- kazao je Butković u razgovoru za RTL te otkrio je li se čuo s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji će također biti na otvorenju.

-Nismo se čuli, nismo imali kontakt te vrste. Poslali smo pozive, Škorić iz Hrvatskih cesta i ja svim uzvanicima pa tkao i predsjedniku- rekao je Butković te dodao kako će se predsjednikom kurtoazno pozdravi kada se vide.

-Predsjednik je po meni posljednjih nekoliko dana kada je riječ o Pelješkom mostu davao izjave koje ne stoje. Pustimo što me hvalio. Kad govorimo o Pelješkom mostu, to je nadstranački projekt, nije ni HDZ-ovi ni SDP-ov. Najvažnije odluke su donijete u posljednjih 6 godina kolika je ova Vlada na čelu Hrvatske- dodao je ministar prometa.