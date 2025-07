Milanović: 'Sve više žena odlučuje da neće imati djece. To je stvarnost'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je sinoć na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana Sv. Marije Magdalene. U svom obraćanju osvrnuo se na nekoliko važnih tema za Liku i Gospić, posebno ističući pitanje nezakonitog odlaganja otpada u kompleksu Paromlin, demografsku situaciju i potrebu očuvanja kulturnog identiteta. Govoreći o problemu nezakonitog deponiranja velikih količina plastičnog i medicinskog otpada u napuštenom industrijskom kompleksu Paromlin, predsjednik Milanović je poručio da je riječ o kriminalnom postupanju koje mora imati posljedice. "Ovaj apel (gradonačelnika) da se riješe problemi s otpadom, koji je na jedan kriminalan način deponiran ovdje u okolici Gospića, to će biti riješeno, uvjeren sam. I krivci će, skoro sam uvjeren, biti pronađeni i biti na odgovarajući zakonit način kažnjeni. Međutim, to se više nikada ne smije dogoditi. To je ono što je vaš zadatak", naglasio je.

Osvrćući se na demografske izazove s kojima se suočava Lika i cijela Hrvatska, Milanović je ukazao na potrebu razumijevanja stvarnih uzroka negativnih trendova. Istaknuo je da pad broja stanovnika, iako ozbiljan izazov, ne predstavlja nacionalnu katastrofu, već zahtijeva odgovorne i realne pristupe. "To je onda sve veći i veći broj ljudi, parova, ili ako hoćete, žena, koji u nekakvoj životnoj dobi za rađenje odlučuju da neće imati djece. To je stvarnost. To je tema za razgovor te problem i izazov koji treba adresirati na pravi način bez optužbi, bez prozivanja, bez nabijanja kompleksa krivnje", rekao je Milanović.

U svom govoru Milanović je istaknuo važnost kulturnog identiteta Like i povijesne baštine, posebno glagoljice. Podsjetio je na činjenicu da je upravo na ovom području glagoljica stoljećima bila dio vjerskog i kulturnog izraza. "Mislim da bi bilo dobro da djeca ovladaju tim posebnim autorskim pismom koje nema vezeni s latinicom, nema vezeni s grčkim alfabetom, nema veze ni s ćirilicom. Ono je posebno", rekao je, istaknuvši povijesnu epizodu iz 13. stoljeća kada je papa Inocent IV. dopustio korištenje glagoljice u liturgiji na narodnom jeziku. Pozvao građane Like da čuvaju svoj identitet, razvijaju svoj kraj i ponose se njegovom bogatom poviješću. "Čuvajte aktivno svoj identitet, budite ponosni jer imate na što biti ponosni, ne dajte se", kazao je.