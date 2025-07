Milanović o prigovorima na ZDS iz Europe: 'Ima gorih od ustaša koje se tolerira'

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je nedavni koncert Marka Perkovića Thompsona održan na zagrebačkom Hipodromu, poručivši kako je događaj prošao mirno, ali je broj okupljenih bio prevelik za grad. – To je uspjeh za organizatore, ali previše za Zagreb. To je lekcija, ali vjerojatn[o] se neće ponoviti – izjavio je predsjednik. Dotaknuo se i incidenata koji su se odvijali u centru Zagreba, za koje smatra da su trebali biti odmah sankcionirani. – Policija je te ljude trebala popisati i prekršajni kazniti na licu mjesta, a ne nakon tjedan dana. Zašto to nisu napravili? Neki ugostitelji su praktički poticali na to, valjda da zarade koji euro više, to se ne bi smjelo događati. Policija je trebala uredovati promptno, jer to je bilo najavljeno, to se u centru Zagreba ne treba trpjeti – rekao je Milanović.

Komentirajući simboliku i poruke koje su se pojavile na koncertu, osvrnuo se i na povijesne podjele unutar hrvatskog naroda te na kontroverzni pozdrav "Za dom spremni", piše HRT. – Sve je to Hrvatska, možemo se mi neslagati oko toga tko je bio pobjednik, očito nisu svima te stvari očite. Ljudi su subjektivni. Govorim o II. svjetskom ratu i tom nesretnom ZDS-u. Završilo je kako je završilo. Hrvati i Srbi su bili podijeljeni na dvije strane. To je velika trauma, nacionalna tragedija tog vremena u kojemu je jedna strana pobijedila. Sve to crnilo oko HOS-a, to nisu hrvatske nacionalne boje niti boja HOS-a. HOS se borio u maskirnim uniformama. HOS je bio dobrovoljačka milicija u sastavu jedne političke stranke koja je prestala postojati u siječnju 1992., jer ih je Tuđman ukinuo jer mu je to izazivalo mučninu – istaknuo je predsjednik.

Dodao je i povijesni kontekst vezan uz naziv HOS, povezujući ga s vojnim strukturama NDH. – Nije slučajan naziv HOS, to je naziv koji je nosila integrirana ustaška vojska od studenog 1944., kad je cijela NDH vojska stavljena pod zapovjedništvo ustaških pukovnika i generala. To je napravljeno zato što su domobrani krenuli dezertirati u partizane. Moja obitelj je bila na dvije strane. Mamina obitelj je bila regrutirana u taj HOS. Moja druga obitelj su bili dalmatinski borci za slobodu, partizani. Ne možemo svi gledati na te stvari isto, ali nije dobro da se koljemo – izjavio je. Milanović je potom dao svoje mišljenje o načinu kako se odnositi prema pozdravu. – Kad netko iz Bruxellesa ili negdje iz Europe prigovara Hrvatima radi ZDS-a, ima gorih od ustaša koje se tolerira – kazao je, dodavši kako je "zabranjeno voće atraktivno".

– Možda je rješenje da se to počne malo ignorirati. Prošlo je skoro sto godina. Ja imam problem s crnom bojom, to nema veze s Hrvatskom i hrvatskom vojskom – poručio je. Dotaknuo se i rada glavnog državnog odvjetnika, kojemu zamjera fokus na pjevača Mile Kekina, koji je navodno na koncertu izgovorio sporni pozdrav. – Je li to njegov posao? Time nešto opravdava? Recimo da je i rekao, postoji prostor ironije, sarkazma, ali nije on to rekao, poslušao sam, nema teorije – rekao je predsjednik. Na kraju je komentirao i predstojeći vojni mimohod, naglasivši kako je riječ o događaju kojim upravlja isključivo vojska. – To je vojni događaj, time zapovijeda vojska, a ne političke stranke. Bez načelnika glavnog stožera ništa se ne može pomaknuti na mimohodu. Valjda nema nikakvih blesavih ideja – zaključio je Milanović, dodavši da osobno nije imao nikakvih prijedloga ili sugestija vezanih uz mimohod.