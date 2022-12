Milanović: Plenković je u maniri sociopata odluku bacio u Sabor s najgroznijom rečenicom koju sam čuo

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 31. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman. Tim je povodom odlikovao, promaknuo i pohvalio djelatnike HVU Dr. Franjo Tuđman. Nakon svečanosti, dao je izjavu za medije.

Novinari su ga prvo pitali o odluci u Saboru kojom nije podržana obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

- Ova Vlada ima zadaću razaranja hrvatskog Ustava. Prvo je ministar Grlić Radman po nalogu otišao u Bruxellesu gdje je prihvatio obavezu iz srži nacionalne obrane bez suglasnosti predsjednika, što je protuustavno, onda mi se obratio predistražni ministar obrane. To je manirom sociopata Plenković gurnuo Saboru kao moralnu ucjenu s najgroznijom rečenicom koju sam čuo. Sad odjednom nije problem Ukrajina, pomoć tim napaćenim ljudima... Postavlja se pitanje temeljne moralnosti ove odluke. Kad netko moralno ucjeni sabor i kaže 'to je za mene win-win'. Evo prijatelju, želim ti što više takvih pobjeda. Ako gledaš kao čovjek, kao državnik, potpuno je sporedno tko je pobijedio ili izgubio. 97 ljudi je reklo da je to ok. Svaka čast gospodo. Sljedeći put kada zastupnici manjina, lažni zastupnik Srba Pupovac bude trebao zaštitu manjine koju ne predstavlja, doći će kmečati k meni. U međuvremenu, hrvatski Ustav će se tretirati kao mljeveno meso samo ako se dovoljno ubaci u kasicu - kazao je Milanović.

- Treba gledati austrijski pristup, švicarski pristup. Bit nečiji vazal, reagirat na nečiju želju, to ne - rekao je Milanović.

Progovorio je i o nedostatku naoružanja u Hrvatskoj.

- Šutio sam mjesecima, pisao sam premijeru, smatrao sam da o tome ne treba izlaziti u javnost. Ali ako o tome govore Nijemci, govorit ćemo i mi. Kakvo je stanje na hrvatskim skladištima, što Hrvatska ima od oružja? Što imamo od robe? Što smo se potrudili kupiti i naručiti? Materijalno-tehnička opremljenost hrvatske vojske je grozna. Sad mogu reći otvoreno, to je moja dužnost - rekao je Milanović.

Koji je vaš stav oko povratka hrvatske vojske u Litvu i Poljsku?

- Ja sam to potpisao, to je moj stav. Još uvijek se držim nekih stvari kao što sam hrvatsku vojsku izvukao godinu dana prije iz Afganistana - rekao je.

Novinari su ga pitali koja je razlika obučavanja ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i hrvatskih vojnika u Poljskoj i Litvi.

- Ogromna je razlika. Sad vi meni recite jesam li u pravu. Razlika je enormno velika. Što je Poljska, što je Ukrajina? Je li Ukrajina članica NATO-a. Je li Poljska članica NATO-a, je? Je li u Poljskoj rat? Postavljate mi pitanja kao u osnovnoj školi, ja ću vama kao na fakultetu. To vam je razlika, ako ne kužite, natrag u garažu. Razlika je između života i smrti. Što Europska radi u toj misiji? Čemu će Hrvatska učiti ukrajinske vojnike? To je čista farsa samo da se neki ljudi osjećaju bolje. Amerikanci ih nemaju čemu naučiti. To je trenutačno najbolja vojska na svijetu, mobilizirana i uskoro neće imati opreme - rekao je Plenković.

Gradnja nacionalnog stadiona?

- To je stvar koju može riješiti grad Zagreb. To je mali novac. Za 50 milijuna eura se do jučer mogao napraviti moderan stadion za 30.000 ljudi. Usporedba s Banijom je nekorektna, može se i jedno i drugo jer je to mali novac - kazao je.

Upitan je i mogu li njegovi stavovi o EU naštetiti Hrvatskoj.

- Ljudi su došli na ta mjesta temeljem političkog pogađanja. U određeni mjeri to mogu respektirati dok se to ne otme kontroli. U čije ime oni govore? U ime hrvatskih ljudi? Ne. U ime hrvatskih ljudi mogu govoriti saborski zastupnici, Plenković i ja. Grabež vlasti, Europska komisija se počela baviti ratom i mirom. Nešto o tome mislim da znam, studirao sam to, magistrirao. Znam osnove i znam kako se to razvijalo. Protiv Von der Leyen nemam ništa osobno, ali netko tko nije biran obraća se narodu. Želim čuti Plenkovića, Jandrokovića. Ne zanima ne ona. Borrell ne može lagati i tretirati nas kao zadnji sitniš u ime Europske unije. Odgovorio je drskom laži, izmišljotinom. Prepoznajem laž teleskopom, to je Europska unija. Imat ćemo štete? Što, neće nam dati tuđi novac kao Mađarskoj? Čija je volja da se to radi Mađarskoj? Jedno je Orbanov stil, međutim, oni imaju pravo na to. Ne može nikakav centar moći odlučivati što Mađarska može, a što ne, dok ne otvaraju logore - kazao je Milanović.