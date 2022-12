Koga su to pobijedili Milanović, Most, SDP, DP, Suverenisti i Možemo?

Da bi imao, trpio grižnju savjesti, prvi je preduvjet da imaš savjest. Muči li grižnja savjesti nakon glasanja u Hrvatskom saboru u petak nekoga od ona 54 zastupnika koja su glasala protiv pomaganja u obuci Ukrajincima? Bilo bi dobro da je tako, teško da ih sve muči, ali valja se nadati da jedan dio njih ipak nije spavao mirno, nego im savjest nije dala. U Saboru se, to je tako jednostavno, glasalo za to hoće li Hrvatska pomoći Ukrajincima sada kada im je najteže ili ćemo se ponašati kao da se to nas apsolutno ne tiče. Svi ti pokušaji da antiprotivni svoj negativni stav objasne bilo kakvim drugim razlozima licemjerni su, bezvrijedni i uvredljivi, kako za hrvatski tako i za ukrajinski narod.