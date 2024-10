Milanović predviđa veliki napad svjetske sile: 'Pred nama su događaji koji će imati nesaglediv utjecaj na svjetski poredak'

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Samobor povodom obilježavanja Dana grada, gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i obratio se okupljenima. U svom govoru osvrnuo se na trenutnu geopolitičku situaciju, naglašavajući da bi mogući napad Izraela na Iran mogao imati ozbiljne posljedice po svjetski mir i ekonomiju.

– Pred nama su događaji koje mogu imati nesaglediv utjecaj na svjetski mir, poredak, globalnu ekonomiju, ako izraelska vlast odluči napasti Iran u sljedeća dva tjedna. Poznavajući njihove metode rada i djelovanja, to bi mogli učiniti jedno tjedan dana prije američkih izbora i tako probati uvući svijet u novi ciklus rata, a nama dići cijene nafte na 300 dolara. Ovo nisu nerealne stvari, ovo se događa pred našim očima – rekao je Zoran Milanović.

Milanović je također komentirao rat u Ukrajini. – Rat u Ukrajini je, nažalost, pri kraju i, nažalost, onako kako je jedino i mogao završiti, o čemu dosta ljudi govori već dvije i pol godine, ali to se valjda danas smatra rusofobijom ili putinizmom. To je slijepilo, to je vrlo neozbiljno i opasno ponašanje – kazao je pa poslao jasnu poruku: "Ja ću Hrvatsku držati izvan takvih sukoba i tamo gdje nam nije mjesto i tamo gdje ne trebamo ovo biti, nećemo biti".

