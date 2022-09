Milanović pozvao vladu da riješi problem izgradnje brodova obalne straže

Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u petak je u Splitu pozvao vladu i premijera Plenkovića da se "energično" angažiraju na prevladavanju problema izgradnje brodova obalne straže čija gradnja kasni zbog krize u Brodosplitu s kojim je ugovor sklopljen 2014.

"Očekujem vrlo energičan angažman Hrvatske vlade i premijera osobno, to govorim bez imalo zluradosti, to stvarno želim, jer je krajnje vrijeme da se to riješi", istaknuo je predsjednik Milanović u Splitu na svečanosti obilježavanja 31. godišnjice osnutka Hrvatske ratne mornarice.

"Hrvatska mora imati kompletiranu obalnu stražu, tim više što nije dobro niti za duhovno stanje unutar vojske da neki s pravom dobivaju, s velikim zakašnjenjem, kao zrakoplovstvo, a da oni drugi iz neobjašnjivih razloga stagniraju. Naprosto bit će nezadovoljni, rekao je i ocijenio kako to nije dobro, "nije dobro za duh."

"I zato glavu gore i vjerujem da ćemo ovaj problem riješiti“, rekao je predsjednik Milanović govoreći o kašnjenju izgradnje brodova za HRM.

Kako je istaknuo, HRM i HV imaju jedan primarni zadatak - obranu Domovine, njezinih granica, njezinih stanovnika, hrvatskog naroda i svih koji žive u njoj i koji su po bilo kojoj osnovi u Hrvatskoj te hrvatsku demokratski izabranu vlast na demokratskim izborima.

"To nas čini Zapadom. Zapad jesmo, pod zastavama zapada smo se borili stoljećima, naši preci ali isto tako i pod zastavom hrvatskog identiteta koji je nedjeljiv, koji je poseban, koji je naš i kojeg samo mi u potpunosti razumijemo i o kojem osim nas, iskreno govoreći, nikomu stalo nije. Ne budemo li ga mi branili, unaprjeđivali, njegovali i svoju djecu o njemu učili i kritički preispitivali - mi više nećemo biti mi." poručio je Milanović.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Naglasio je da su brodovi Obalne straže, koji su ugovoreni 2014. godine, po svemu trebali biti završeni 2019..

"Zašto to nije tako izašlo, danas nije vrijeme prikladno o tomu govoriti, ali smo trebali to imati, treba nam deset brodova. Valjda ćemo se nekako snaći, ali dok god se uzdamo u snalaženje to nije dobro," rekao je. U tom je, naglasio je, potreban red, pošteno plaćen rad i izvršavanje ugovora.

Ponovio je kako želi da se problem s obalnim brodovima riješi što prije. "Brod nije ulje na platnu, brod je ozbiljna konstrukcija i bez obzira na pravne začkoljice kad se jednom počne graditi, a onaj koji gradi propadne, teško ga je prenijeti i uzeti u ruke i na kariolu staviti i odnijeti pet kilometra dalje," slikovito je rekao Milanović.

O misiji u BiH- Hrvatska je ravnopravna članica NATO-a i tome se nitko u NATO-u neće suprotstaviti

Predsjednik je rekao i kako nam se priječi "da budemo prisutni, makar na stožernoj razini u misiji u BiH."

"Hrvatska će kao ravnopravna članica NATO-a ravnopravno sudjelovati i u svim pojavnim aktivnostima i djelatnostima tog NATO-a ,ali prema vlastitoj volji i prosudbi, bilo to na Bliskom istoku ako tako mi odlučimo, a nećemo, bilo to na Kosovu gdje smo dovoljno dobri da čuvamo 24 sata srednjovjekovne spomenike srpske duhovnosti, vrlo delikatan zadatak koji je Hrvatsku vojsku dopao u podjeli dužnosti, rekao je predsjednik.

U vezi s misijom u BiH je rekao da će se to promijeniti "i tome se nitko u NATO-u neće suprotstaviti i bolje je da se ne suprotstavljaju jer naše namjere nikad nisu bile gramzive, predatorske nego obrambene i humane."

"Oni kojima smo spasili glavu i omogućili državu danas ne pokazuju ni minimum kurtoazne zahvalnosti, a kamoli što više," rekao je Milanović.

Zapovjednik HRM-a komodor Ivo Raffneli je samokritički rekao kako se u razvoju Hrvatske ratne mornarice nije učinilo dovoljno.

"Vrijedi priznati, nismo učinilio mnogo, odosno učinili smo puno manje nego smo mogli i trebali. Stoga ovog puta stojim pred vama s osjećajem krivnje, s osjećajem iznimne odgovornosti za sve ono što u proteklom razdoblju nije napravljeno za razvoj HRM- a. Iako se puno toga može opravdati objekitvnim okolnostim globalnih razmjera, ali ne i ono što smo mogli, a nismo učinili zbog nemara" rekao je Raffaneli.

Predsjednik Milanović je prije svečanosti u Lori u Kaštelanskom zaljevu položio vijenac za sve poginule hrvatske mornare.

VIDEO: 'Vodena bomba' poplavila dijelove Italije: Poginulo najmanje sedam ljudi