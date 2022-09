Milanović: Letjet ću komercijalnom linijom jer hrvatski zrakoplov nije dostupan, imamo samo jedan

Predsjednik Zoran Milanović obratio se medijima u Jastrebarskom te potvrdio kako je bio na privatnom imanju kod Milorada Dodika.

- Ne znam što da vam objašnjavam. Prigoda je da sam išao iz Jajca prema Zagrebu, a njegovo imanje je 3 kilometra od autoceste, zove me već godinu i pol dana. Mislite da nisam trebao ići? Razgovarali smo o otporu, rušenju Daytonskog sporazuma, otporu nečemu što je neki dan zazivao i na to pozivao čak i turski predsjednik. Hrvatska je stranka Daytona i Srbija i BiH. U interesu Srba u BiH i Hrvata u BiH je da Dayton opstane i da ga se poštiva - kazao je.

- On je tamo s druge strane granice. Iskreno govoreći, ima stvari oko kojih se ne slažemo, recimo oko broja žrtava u Jasenovcu i ne libim se javno mu reći da snizi loptu. On ima svoje demone i svoje terete. Ustvari nije normalno da ja nakon dana proslave oslobođenja Jajca, starog grada Hrvoja Vukčića Hrvatinića, umjesto na druženje s Bošnjacima i njihovim predstavnicima, kojima je Hrvatska vojska omogućila da bez ispaljenog metka, sve su Hrvati odradili, dođu u svoj grad, da ja nakon toga idem kod Dodika. Ali takvo je vrijeme, sada je tako vrijeme. Hrvatska vojska je oslobodila Jajce i mnoge druge gradove, nitko drugi - nastavio je.

- Što god da napraviš, naići ćeš na nekog zlopatnika koji će ti nalijepiti da si četnik ili ustaša. Kod Dodika i njegovih suradnika ići ću razgovarati o ovim temama uvijek. Oni koji ga napadaju su pravi problem, on nije problem. To da će se odcijepiti od BiH, mislim da je to nemoguće - rekao je.

Milanović je potvrdio kako će sa suprugom prisustvovati sprovodu kraljice Elizabete II. - Na sprovod predsjednika Tuđmana nije došao nitko, države pamte. Kako ću letjeti, to je moja stvar. Naravno, komercijalnom linijom jer je hrvatski avion na remontu. Da je zrakoplov dostupan, išao bi državnim zrakoplovom jer tako predsjednik i premijer trebaju letjeti. Hrvatska ima samo jedan zrakoplov - kazao je Milanović.

- Idem tamo iz protokola i pristojnosti - dodao je te se osvrnuo na uzvike navijača Dinama u Milanu.

- Osuđujem, ali nisam čuo. To uvijek vodi u problem, izblamirat će sebe i Dinamo koji se taman počeo odmicati od tih gluposti koje nam štete. Mogu reći da je to loše samo po sebi, čak i ako je korisno, to je loše. Nacizam je loš. Zato imam potrebu govoriti što je genocid i gdje granica treba biti jer, zapamtimo, to je politička metrika. To nije prirodni zakon. Nema tabua, ne smije biti svetih krava osim temeljene ljudske pristojnosti koju sam pokazao niz puta pa i odlaskom u Srebrenicu kao hrvatski premijer prvom prilikom. Da moram paziti na svaku riječ koju kažem i svaki put se klanjati i objašnjavati da nisam mislio ništa loše, time ponižavam i državu i narod koji predstavljam - istaknuo je.

